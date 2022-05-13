 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — May 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Rivals100 WR Noah Rogers announces his top five

The Wolfpack Central — Voice of Winthrop hoops breaks down D.J. Burns

The Wolfpack Central — NC State quarterback signee MJ Morris is ready to get started

The Wolfpack Central — ACC Spotlight: Highlights, predictions for 2023 recruiting

Raleigh News & Observer —Rivalries aside: UNC, Duke, NC State women’s tennis teams push each other

Raleigh News & Observer —ACC meetings end with more questions than answers on NIL, divisions and headquarters

Raleigh News & Observer —UNC, NC State in top five for Noah Rogers, top player in North Carolina

Raleigh News & Observer —At ACC meetings, confusion persists amid NCAA’s new NIL guidelines and lack of clarity

Charlotte Observer — Panthers rookie Ikem Ekwonu can be a force in the NFL. The film explains why

GoPack.com — #20 Pack Set for Super Regional Matchup

GoPack.com — Holler Family Makes Significant Donation Towards NC State Baseball Enhancement Project

GoPack.com — Pack Picks Up All-ACC Honors on First Day of ACC Championships

GoPack.com — #Pack9 To Meet With Blue Devils This Weekend

GoPack.com — Wolfpack Hosts Cal Saturday Afternoon for NCAA Championships Super Regional Action

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