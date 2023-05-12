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Wolfpack newsstand — May 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: 2026 center, NC State legacy Tyson Thompson

The Wolfpack Central — Free 30-day membership to The Wolfpack Central

The Wolfpack Central — NC State offers Cincinnati commit Garrison Butler

Raleigh News & Observer — NC State basketball makes Thanksgiving plans at inaugural Las Vegas tournament

GoPack.com — Pack to Play in Inaugural Vegas Showdown in November 2023

GoPack.com — Wolfpack Falls 9-8 in Series Opener at North Carolina

GoPack.com — #4 Wolfpack Welcomes #18 Auburn for Super Regional

GoPack.com — Sidberry, Tuohy Claim Individual Titles On First Day Of ACC Outdoor Championships

Technician — NC State Baseball drops heartbreaker in series opener against UNC-Chapel Hill

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