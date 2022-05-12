Wolfpack newsstand — May 12

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgMjAyMiBKb3NoIExldmVsIENsYXNzaWMgd2lsbCBmZWF0dXJl
IDIwMjMgRnJlZGRpZSBEaWxsaW9uZSE8YnI+PGJyPkZyZWRkaWUgd2FzIGFy
Z3VhYmx5IHRoZSBtb3N0IGRvbWluYW50IHBsYXllciBpbiBOQyB0aGlzIHll
YXIuPGJyPjxicj5IZSBpcyBjdXJyZW50bHkgcmFua2VkIGFzIGhpZ2ggYXMg
IzYwIGluIHRoZSBOYXRpb24gYW5kIGhvbGRzIG9mZmVycyBmcm9tIFRleGFz
LCBJbmRpYW5hLCBOQyBTdGF0ZSwgQWxhYmFtYSBhbmQgVVZBIGFtb25nc3Qg
MjAgb3RoZXIgSGlnaCBNYWpvciBvZmZlcnMhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9aNkROSHNDZ0hpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWjZETkhzQ2dIaTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NoIExldmVsIENsYXNzaWMgKEBUaGVKTENsYXNz
aWMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlSkxDbGFzc2lj
L3N0YXR1cy8xNTI0NzUwNTE3Nzc5Mzc0MDgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1heSAxMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgQmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZy
b20gTkMgU3RhdGUhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
QUdURzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv
UGFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdv
ZWJiZWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR29lYmJlbDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdhcnJpc29uT0w/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR2Fycmlzb25PTDwvYT4gIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFuc2VsbDI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ATWFuc2VsbDI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRT
aW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWNy
dWl0R2VvcmdpYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmVjcnVpdEdlb3Jn
aWE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTndHYUZvb3Ri
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOd0dhRm9vdGJhbGw8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGlyYW1ob3JuZXRzRkI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhpcmFtaG9ybmV0c0ZCPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vM2dvUVRGOVBRNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNn
b1FURjlQUTU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFtZXNvbiBSaWdncyAoQFJpZ2dz
SmFtZXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaWdnc0ph
bWVzb24vc3RhdHVzLzE1MjQ1NTg1MDA2MTMwNDIxODA/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWF5IDEyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9s
aW5hIFVuaXZlcnNpdHkg8J+UtOKaqu+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AY29hY2h3aWxlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL08y
dGh6b2ZDQnIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PMnRoem9mQ0JyPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEVkZHkgUGllcnJlLSBMb3VpcyAoQGVkZHlwaWVycmVsb3VpNSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lZGR5cGllcnJlbG91aTUv
c3RhdHVzLzE1MjQ1NTM2NTQzMjEyNTg0OTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWF5IDEyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgZ3VhcmQgVGhvbWFzIEFsbGVuIGhhcyB0
cmFuc2ZlcnJlZCB0byBCYWxsIFN0YXRlOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vQ0Q3MXQzMW9lMiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0NENzF0MzFvZTI8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNTI0NDcwOTY4NTgzOTU0NDM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1heSAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB0YXJnZXQgc3dpdGNoZXMgdHJhdmVsIHRlYW1zOjxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90RXhyRzN6Rm5pIj5odHRwczovL3QuY28v
dEV4ckczekZuaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwg
KEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MjQ0MTAwNTA0Mjg3Mzk1ODU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDExLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbSBFeHRyZW1lbHkgQmV5b25kIEJsZXNzZWQgYW5kIFRoYW5r
ZnVsIHRvIHJlY2VpdmUgYSBEMSBvZmZlciBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5h
IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkg8J+UtOKaqu+4j+Kaq++4jyEgSeKAmW0gc28g
Z3JhdGVmdWwhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdh
cnJpc29uT0w/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR2Fycmlzb25P
TDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEFfRGF2
aXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQV9EYXZpczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
TkNTdGF0ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaWxs
eXNlYWxzNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJpbGx5c2VhbHM0Nzwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BaOExJOTFvRk8iPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9wWjhMSTkxb0ZPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJvYmJ5IE1hcnRp
biAoQFJvYmNhdDI3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jv
YmNhdDI3L3N0YXR1cy8xNTI0Mzg2MzQ3ODQyMTEzNTM2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1heSAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gYW5vdGhlciBncmVhdCBncm91cCBvZiBDb2Fj
aGVzIGZyb20gUmFuZG9scGggTWFjb24sIEdlb3JnaWEgU291dGhlcm4sIExv
dWlzdmlsbGUsIEZsb3JpZGEgU3RhdGUsIE1pYW1pLCBOQyBTdGF0ZSBhbmQg
T2xlIE1pc3MgZm9yIGJlaW5nIG9uIGNhbXB1cyB0byByZWNydWl0IHRoZSBD
aGFyZ2VycyE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
SGFyZFdvcmtXb3Jrcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0hhcmRXb3JrV29ya3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9R
VlpWc3hMeGFjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUVZaVnN4THhhYzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBQcm92aWRlbmNlIERheSBGb290YmFsbCAoQFBEU19DaGFyZ2Vy
c0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BEU19DaGFyZ2Vy
c0ZCL3N0YXR1cy8xNTI0MzQ1ODI4NzQ3NDg5MjgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk1heSAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE