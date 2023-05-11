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Wolfpack newsstand — May 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior WR Javarius Green pleased to add NC State offer

The Wolfpack Central — Junior safety Quentin Reddish has busy June lined up

The Wolfpack Central — Junior OLB Antwan Smith fast on the track, patient in recruiting

GoPack.com — Goodwin Earns All-ACC Honors

GoPack.com — #Pack9 Set for Tobacco Road Series at North Carolina

GoPack.com — Wolfpack Women's Golf Punches Ticket to NCAA Championships

GoPack.com — Football Season Opener at UConn Moved to Thursday Night

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