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Wolfpack newsstand — May 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down — Under Armour version

The Wolfpack Central — NC State has at least nine former players set to chase NFL dreams

Raleigh News & Observer —Senate bill being discussed Monday could change the way HS sports are governed in NC

Raleigh News & Observer —Getting their NFL chance: Former NC State, Duke players ink free agent deals after draft

Fayetteville Observer — Pros, cons of Carolina Panthers picking N.C. State's Chandler Zavala in 2023 NFL Draft

Winston-Salem Journal — WSSU men's basketball team loses All-CIAA center Jaylon Gibson to the transfer portal

GoPack.com — Four members of Pack men’s tennis named All-ACC

GoPack.com — Schedule Update: #Pack9 Moves Tuesday Start Time Against NC A&T to 2 p.m.

GoPack.com — Sunday’s Game Against The Citadel Canceled

GoPack.com — #Pack9 Cruises Past The Citadel 12-3

GoPack.com — Pack Splits Senior Day Double Header with ECU

Technician — Squad goals: NC State cheer teams come away with trophies at national championships

Technician — Zavala reunited with Ekwonu, 10 Pack Pros signed as undrafted free agents in 2023 NFL Draft

Technician — NC State baseball sieges The Citadel, takes series with explosive 12-3 win

Technician — Wolfpack Softball splits doubleheader vs ECU on Senior Day

Technician — Cozart, Harrison help secure series-opening win over The Citadel

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