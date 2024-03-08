The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21pbmcgdXA6IDxicj7igKLCoEVDVSBhdCBOQyBTdGF0ZSBiYXNl
YmFsbCBBcHJpbCAyIGlzIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2Fsc2Fzc29jaWF0aW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhbHNh
c3NvY2lhdGlvbjwvYT4uIDxicj7igKIgQXByaWwgNiBzcHJpbmcgZ2FtZSBo
aXN0b3JpY2FsbHkgaGVscHMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9naWdpc3JhbGVpZ2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdpZ2lzcmFs
ZWlnaDwvYT4uPGJyPiDigKIgQWxzbywgTkMgU3RhdGUgYW5kIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWNLZWVIb21lcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ATWNLZWVIb21lczwvYT4gaGF2ZSByYWlzZWQgYXdhcmVuZXNz
IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FsemFzc29jaWF0
aW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhbHphc3NvY2lhdGlvbjwvYT4u
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVDb2FjaEQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiBoZWxwZWQgUGF5
dG9uIEdpYmJzICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNo
UEpHaWJicz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hQSkdpYmJzPC9h
PikgZ2V0IGJhY2sgb24gc2lkZWxpbmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by82QTRaaVNpcUhmIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNkE0WmlTaXFIZjwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxz
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMv
c3RhdHVzLzE3NjU4MzAwODE5MjUwNDY2NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWFyY2ggNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HaWFudHMgcGFzc2luZyBnYW1lIGNvb3JkaW5hdG9yL1FCIGNvYWNo
IFNoZWEgVGllcm5leSB3YXMgYXQgTkMgU3RhdGUgYXMgYSBzdHVkZW50IHdo
ZW4gUnVzc2VsbCBXaWxzb24gcGxheWVkIHRoZXJlLCBiZWNhbWUgYSBncmFk
IGFzc2lzdGFudCB0aGUgeWVhciBoZSB0cmFuc2ZlcnJlZCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vbkdxelNVNXlPdSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL25HcXpTVTV5
T3U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJhZCBTcGllbGJlcmdlciwgRXNxLiAoQFBG
Rl9CcmFkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BGRl9CcmFk
L3N0YXR1cy8xNzY2MTIxNjM0NDY3ODg1MzI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1hcmNoIDgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhbWF6aW5nIHBob25lIGNhbGwgd2l0aCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoMko/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoMko8L2E+IEkgYW0gQmxlc3NlZCB0byBFYXJuIGFuIE9mZmVy
IGZyb20gTkMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEh8J+QujxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JFYXN0Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENCRWFzdEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWxleEZhdWxrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaEFsZXhGYXVsazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2
YWxzRnJpZWRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RuWkltNHBUeWEiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9UblpJbTRwVHlhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgQ2Fy
cm9sbCA04q2Q77iPIChAQklJR01JS0VfNTUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQklJR01JS0VfNTUvc3RhdHVzLzE3NjU4ODAzMjQ4NjM0
NTEzNDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNywgMjAyNDwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GVmdPNHBTYWtpIj5o
dHRwczovL3QuY28vRlZnTzRwU2FraTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NjU4ODU1ODA0
MzU0MzE2MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNywgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdW5pb3IgV1IgU2hhbWFyaXVzIFBldGVya2luIG9mIFdpbnN0b24t
U2FsZW0gTW91bnQgVGFib3Igd2lsbCBvZmZpY2lhbGx5IHZpc2l0IE5DIFN0
YXRlIG9uIEp1bmUgMjEtMjMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QQmtE
U1hYb2kwIj5odHRwczovL3QuY28vUEJrRFNYWG9pMDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3
NjU4Nzk2ODY1OTk1MDM5MDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2gg
NywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgQW4gQW1hemluZyBUaW1lIEF0IE5DIFN0YXRlIFRvZGF54oC8
77iPQ2Fu4oCZdCBXYWl0IFRvIEJlIEJhY2sgVG8gT1YgSnVuZSAxNHRo8J+R
gCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWxleEZhdWxr
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEFsZXhGYXVsazwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaDJKP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaDJKPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0
ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2tl
cnBoaWxsaXBzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqb2tlcnBoaWxsaXBz
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR3JlZW5l
X18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR3JlZW5lX188L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZXRoYW5tbWNkb3dlbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGV0aGFubW1jZG93ZWxsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tQcmlkZT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AUGFja1ByaWRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj
a0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bh
Y2tJbnNpZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrSW5zaWRlcjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vU1dpbHRmb25nMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTV2ls
dGZvbmcyNDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2Vh
bldfUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTZWFuV19SaXZhbHM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5keV9WYXVnaG4/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFuZHlfVmF1Z2huPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vRW1FcWJLcHpZNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0Vt
RXFiS3B6WTU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSXNhYWMg4oCcU3Bpa2XigJ1Tb3dl
bGxzIChASXNhYWNTb3dlbGxzSnIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSXNhYWNTb3dlbGxzSnIvc3RhdHVzLzE3NjU4NDI4MzEwOTA3Nzg1
MTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNywgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VcGRhdGUgdG8gdXBjb21pbmcgdmlzaXRzIGZvciBOby4gMTUgb3Zl
cmFsbCBwcm9zcGVjdCBpbiB0aGUgMjAyNiBjbGFzcyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbWFyaV9tYXR0aGV3cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Ac2FtYXJpX21hdHRoZXdzPC9hPiA8YnI+TWFyY2ggOXRoOiBD
bGVtc29uICA8YnI+TWFyY2ggMjh0aDogTkMgU3RhdGUgPGJyPk1hcmNoIDI5
dGg6IFBlbm4gU3RhdGUgPGJyPkFwcmlsIDFzdDogVGVubmVzc2VlICA8YnI+
QXByaWwgM3JkOiBXZXN0IFZpcmdpbmlhICA8YnI+QXByaWwgNnRoOiBNaWFt
aTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MenI2VEpBaGo0Ij5odHRwczovL3Qu
Y28vTHpyNlRKQWhqNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBZGFtIEZyaWVkbWFuIChA
Uml2YWxzRnJpZWRtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Uml2YWxzRnJpZWRtYW4vc3RhdHVzLzE3NjU4MzcwMDU5NjE3MjQyNDc/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYW7igJl0IHdhaXQgdG8gYmUgYmFjayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiBvbiBGcmlkYXkhISA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Db2FjaDJKP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaDJK
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU3BsaW50
YVE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU3BsaW50YVE8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfQ29va18/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0Nvb2tfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2V0aGFubW1jZG93ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBldGhhbm1tY2Rvd2VsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFBhY2tSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrSW5zaWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0luc2lk
ZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJp
dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZVJpdmFsczwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBh
ZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Ny
YWlnSGF1YmVydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ3JhaWdIYXViZXJ0
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plcmVteU9fSm9o
bnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmVyZW15T19Kb2huc29uPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhcnRlcnN2aWxsZUZC
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYXJ0ZXJzdmlsbGVGQjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFQYWNrMUdvYWw/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxUGFjazFHb2Fs
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSFRU
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSFRUPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmlnTWVuTGVh
ZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JpZ01lbkxl
YWQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VV25Sckc4eXVTIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vVVduUnJHOHl1UzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMYW5nc3Rv
biBIb2dnIChASG9nZ0xhbmdzdG9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0hvZ2dMYW5nc3Rvbi9zdGF0dXMvMTc2NTc3NDk0MjA5MDQ5Mzk4
ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE