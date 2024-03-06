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Wolfpack newsstand — March 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior tackle Chastan Brown happy to earn NC State offer

The Wolfpack Central — Video reel: NC State players adjust to new roles

The Wolfpack Central — NC State tries different tactic, but gets similar result

Raleigh News & Observer —The ACC women’s tournament starts this week. What to know before the teams tip off

Raleigh News & Observer —Who will be North Carolina’s high school basketball players of the year? Meet the finalists

Raleigh News & Observer —ACC announces women’s basketball all-conference selections. Here’s who earned honors

Charlotte Observer — No. 1 Myers Park boys crush Independence, set up showdown against North Meck

Winston-Salem Journal — Bishop McGuinness boys, girls punch tickets to fourth round of 1-A state tournaments

GoPack.com — James, Rivers, Brooks Honored with ACC Postseason Awards

GoPack.com — Thomas, Hayes, Scott, McCall, Bennett Named February Heart of the Pack Winners

GoPack.com — Oxendine’s Fourth Place Finish Paces Pack at Pinehurst No. 2

GoPack.com — Rajecki and Zamprdo Recognized with ACC Weekly Honors

GoPack.com — Softball vs. App State Postponed

Technician — COLUMN: Saniya Rivers’ ascension to stardom throughout 2023-24

Technician — NC State softball early season takeaways

Technician — COLUMN: NC State women’s athletics have always been the best on campus

Technician — NC State women’s basketball regular season takeaways

Technician — NC State baseball takeaways from nonconference play

Technician — NC State softball comes up short versus No. 8 Clemson in series decider

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