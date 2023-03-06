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Wolfpack newsstand — March 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State making junior RB Duke Scott key priority

Raleigh News & Observer —Where should the ACC tournament be held? Greensboro? Charlotte? We asked the coaches

Raleigh News & Observer —Talking Preps 03.05: NCHSAA state final preview, Ms./Mr. NC Basketball to be named

Fayetteville Observer — How adoption, forgiveness forged Zack Myers' path to NC State football

Technician — "Pack"ed house: NC State wrestling captures fifth-straight ACC championship in Reynolds

Technician — NC State men’s tennis defeats Georgia Tech 4-2 for fourth-straight win

Technician — NC State softball swept by No. 10 Virginia Tech in weekend series

Technician — NC State women’s tennis dominates in doubleheader, beats Clemson and ETSU

Technician — Green walks it off as NC State baseball sweeps NJIT

Technician — NC State men’s basketball’s road to the ACC title

GoPack.com — NC State wins fifth straight ACC wrestling championship

GoPack.com — Sweep Sunday for #4 Women’s Tennis Over #45 Clemson, #68 ETSU

GoPack.com — Payton Green Hits Walk-Off Homer to Complete Sweep of NJIT

GoPack.com — NC State improves to 2-0 in the ACC with road win over Georgia Tech

GoPack.com — Women's Golf Wraps Up Gators Invitational

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