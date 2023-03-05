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Wolfpack newsstand — March 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Jackson Keith is a versatile player on the rise

Raleigh News & Observer —ACC men’s basketball tournament bracket is set. When is your favorite team playing?

GoPack.com — NC State heads to Georgia Tech for second ACC match

GoPack.com — Wolfpack Falls To Hokies Despite Early Lead

GoPack.com — Gymnastics Posts Record 197.225 on Senior Day

GoPack.com — Peebles’ Historic Day Powers #Pack9 to 21-2 Win Over NJIT

Technician — Strong individual performances power Wolfpack baseball to win over NJIT

Technician — Wolfpack gymnastics records second-highest score in program history in final home meet

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