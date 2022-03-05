 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — March 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Florida State

The Wolfpack Central — NC State crushes Florida State in ACC tourney

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Wes Moore focused on task at hand

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Offensive lineman Darion Rivers

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball pulls away from Florida State for 84-54 ACC tournament win

Raleigh News & Observer —Photo Gallery: N.C. State vs Florida State-ACC Tournament

Fayetteville Observer — NC State begins quest for 3rd straight ACC tournament title with dominant quarterfinal win over FSU

Fayetteville Observer — NC State 'working to secure legal counsel' for OL Chandler Zavala in fight for athletic eligibility

GoPack.com — #3 Wolfpack Secures Fifth-Straight ACC Tournament Semifinal Berth with 84-54 Win Over Seminoles

GoPack.com — Pack Faces Seminoles in Regular Season Finale

GoPack.com — Pack Takes Down Syracuse 8-2

GoPack.com — NC State Earns Wins Over Rutgers, Brown, Southern Connecticut State

Technician — No. 2 Pack women’s tennis continues historic form, downs FSU 6-1 for first ACC win

Technician — No. 8 Wolfpack baseball falls 6-1 to Huskies in opening matchup of weekend series

Technician — Pack women’s basketball wins 7th straight in Greensboro, advances to ACC Tournament semifinals

Technician — Pack gymnastics wins quad meet against Rutgers, Brown, Southern Connecticut State

Technician — Pack men’s tennis falls to No. 29 Florida State

Technician — Pack softball opens ACC play with 8-2 win over Syracuse

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