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Wolfpack newsstand — March 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior safety Josiah Davis has breakthrough season

The Wolfpack Central — Anthonie Knapp planning to do Triangle tour

The Wolfpack Central — NCHSAA basketball regional final previews for Saturday

The Wolfpack Central — Sophomore wide receiver Shamarius Peterkin on the rise

Raleigh News & Observer — NC State basketball’s Jarkel Joiner wins 2023 Tudor Award for media cooperation

Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball wins 10th straight ACC tournament game in win over Syracuse

Greensboro News & Record — Tar Heels, Wolfpack move on in ACC women's tournament

Technician — NC State softball coach Jennifer Patrick-Swift relieved of duties

Technician — NC State women’s basketball pounds Syracuse inside, advances to ACC quarterfinals

GoPack.com — NC State tennis opens up ACC play at Clemson

GoPack.com — Change in Leadership Announced for Wolfpack Softball

GoPack.com — NC State Concludes Homestand Against NJIT

GoPack.com — Wolfpack Moves On to ACC Tournament Quarterfinal with Win Over Syracuse

GoPack.com — #Packmentality Pop-Ins Podcast: Ep. 106 - ACC Championships

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