The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYXJzaGFsbCBmcmVzaG1hbiBjZW50ZXIgTWljYWggSGFuZGxvZ3Rl
biAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NSGFuZGxvZ3Rlbj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUhhbmRsb2d0ZW48L2E+KSBwbGF5ZWQg
Zm9yIGZvcm1lciBOQyBTdGF0ZSBzdGFyIFJvZG5leSBNb25yb2UgYXQgSHVu
dGVyc3ZpbGxlIChOLkMuKSBTb3V0aExha2UgQ2hyaXN0aWFuLjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9WVUg3TGs3N29UIj5odHRwczovL3QuY28vVlVIN0xr
NzdvVDwvYT48YnI+PGJyPlZpZGVvIG9mIGhpcyBsYXN0IHByZXAgZ2FtZSBp
biBOQ0lTQUEgcGxheW9mZnM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JTUNo
NTFXa3lkIj5odHRwczovL3QuY28vSU1DaDUxV2t5ZDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2
NDE1NjY0NDc1NzgwMTc3OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2gg
MzAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOQyBTdGF0
ZSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL092a0EzdGdXeFQiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9PdmtBM3RnV3hUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphUXVhZSBKYWNr
c29uIPCfkajwn4++4oCN8J+NsyAoQHF1YWVyaWRfOSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9xdWFlcmlkXzkvc3RhdHVzLzE2NDE1NDA0NzA3
ODk2MjM4MTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzaWduZWUgRGVubmlzIFBhcmtlciBmaW5pc2hlZCB3
aXRoIDI2IHBvaW50cywgYnV0IENvbmNvcmQgKE4uQy4pIENlbnRyYWwgQ2Fi
YXJydXMgcHVsbGVkIG91dCB0aGUgNjctNjUgd2luIG92ZXIgUmljaG1vbmQg
KFZhLikgSm9obiBNYXJzaGFsbCBpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RoZVRocm9uZUhvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU
aGVUaHJvbmVIb29wczwvYT4gZXZlbnQgaW4gQXRsYW50YS48L3A+Jm1kYXNo
OyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2
NDE1NTM0OTk2MTA1NzQ4NDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2gg
MzAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdHJvbmcgZmlyc3QgaGFsZiBmb3IgTkMgU3RhdGUgc2lnbmVlIERl
bm5pcyBQYXJrZXIgYWdhaW5zdCBDb25jb3JkIChOLkMuKSBDZW50cmFsIENh
YmFycnVzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlVGhy
b25lSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVRocm9uZUhvb3Bz
PC9hPiBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQVRWP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQkFUVjwvYT46IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9QeDFYWlNMaWNTIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUHgxWFpTTGlj
UzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDE1NDM3MzA1MjcxODY5NDU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGtub3cgd2hvIEkgd291bGQgaGF2ZSBhdCAjMSEgQmVzdCBpbiB0
aGUgYnVzaW5lc3MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94NVZ6ekhXNXEz
Ij5odHRwczovL3QuY28veDVWenpIVzVxMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUb2Rk
IEdvZWJiZWwgKEBDb2FjaEdvZWJiZWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hHb2ViYmVsL3N0YXR1cy8xNjQxNDcxNDg5NzA1NjM5
OTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDMwLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHNhaWQgSeKAmW0gbWlj4oCZZCB1cCDwn5iCIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2N0aGVraWQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBLY3RoZWtpZDI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNIVFQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SbGVPUDZSbzhx
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUmxlT1A2Um84cTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBO
QyBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2NDE1MjU5
OTgyMjE5MjY0MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NNExKczJHQ2QxIj5o
dHRwczovL3QuY28vTTRMSnMyR0NkMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDE1MzY0OTc5
MjM4MzM4NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QbGF5IGJhbGwhPGJyPjxicj4xNSBkaWZmZXJlbnQgTWFqb3IgTGVh
Z3VlIEJhc2ViYWxsIHRlYW1zIHdpbGwgdGFrZSB0aGUgZmllbGQgd2l0aCBh
IE5vcnRoIENhcm9saW5hIGhpZ2ggc2Nob29sIGJhc2ViYWxsIGFsdW0gb24g
aXRzIE9wZW5pbmcgRGF5IHJvc3Rlci48YnI+PGJyPuKavu+4jyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vS0FRMDR6OXdSMCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0tBUTA0
ejl3UjA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95cmZRU0V5WGY3Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20veXJmUVNFeVhmNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIaWdo
U2Nob29sT1QgKEBIaWdoU2Nob29sT1QpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSGlnaFNjaG9vbE9UL3N0YXR1cy8xNjQxNDkwNjE2MDIxMzk3
NTEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDMwLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkLzc2VHpOQ3lPeFg0P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE