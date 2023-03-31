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Wolfpack newsstand — March 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Top 20 Isaiah Evans has dominant junior season

The Wolfpack Central — Rivals250 soph Fonzy Smith carves out reputation

The Wolfpack Central — NC State commit Cannon Lewis gets quality time at future home

The Wolfpack Central — Junior tackle Jesse Perry visits NC State, earns offer

Charlotte Observer — Providence Day’s Jadyn Davis makes college announcement. Here’s where he’s heading

Charlotte Observer — HS Rewind: Central Cabarrus upsets No. 1 seed, heads to The Throne high school national semis

GoPack.com — NC State Gymnastics' Season Ends at Norman Regional

GoPack.com — #7 Wolfpack to Host Friday Doubleheader and Sunday Match

GoPack.com — #Pack9 Hosts No. 11 Louisville This Weekend at The Doak

GoPack.com — Wolfpack Set to Head South for Purple & Gold Challenge

GoPack.com — No. 23 NC State travels to Chapel Hill for showdown with No. 13 UNC

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