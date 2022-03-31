 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — March 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Soph Channing Goodwin building relationship with NC State

The Wolfpack Central — Emeka Emezie will always be part of NC State lore

The Wolfpack Central — NC State finding answers in key areas

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren seeing depth improve

The Wolfpack Central — Videos: NC State players discuss spring practice

The Wolfpack Central — Zonovan Knight eager for his NFL Draft possibilities

The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith establishing himself early

Greensboro News-Record — Summerfield's Elissa Cunane to enter WNBA draft

GoPack.com — Wolfpack Takes Down Charlotte

GoPack.com — Ed Scott Named ACC Rookie of the Year

GoPack.com — No. 2 Wolfpack Hosts Pair of Top-15 Triangle Matchups This Weekend

Technician — Four home runs help Pack softball win midweek matchup

Tweets of the day

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