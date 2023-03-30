The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgd2FpdCBpcyBvdmVyLi4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09wZW5pbmdEYXkyMDIzP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jT3BlbmluZ0RheTIwMjM8L2E+IGlzIGhl
cmUhPGJyPjxicj5CZXN0IG9mIGx1Y2sgdG8gb3VyIHRocmVlIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QYWNrUHJvcz9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BhY2tQcm9zPC9hPiBhcyB0
aGUgMjAyMyBNTEIgc2Vhc29uIGdldHMgc3RhcnRlZCB0b2RheSDwn5C6IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zZVpnM2ZBb3pnIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vc2VaZzNmQW96ZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAjUGFjazkg4pq+77iPIChA
TkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DU3RhdGVCYXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTY0MTQ0MDE0MDIzNjMwMDI5MD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAzMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzbWFsbCBmb3J3YXJkIEpha2lhIEJyb3duLVR1cm5l
ciB3aWxsIHVzZSBoZXIgYm9udXMgQ09WSUQgeWVhciBhdCBhIG5ldyBzY2hv
b2w6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VN1BoZEM5aVp6Ij5odHRwczov
L3QuY28vVTdQaGRDOWlaejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0Nl
bnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDE0MjgyMTA2MjQ3MzMx
ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3Bob21vcmUgcXVhcnRlcmJhY2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9aYWNoUWJMYXdyZW5jZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AWmFjaFFiTGF3cmVuY2U8L2E+IGZyb20gTWF0dGhld3MgKE4uQy4pIEJ1
dGxlciwgd2hvIGhhcyBiZWVuIHRvIE5DIFN0YXRlIG9mZiBhbmQgb24gc2lu
Y2UgSnVuZS48YnI+PGJyPlZpZGVvOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
T24xb0ZXMUpNciI+aHR0cHM6Ly90LmNvL09uMW9GVzFKTXI8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80UEVJVDNzd2YzIj5odHRwczovL3QuY28vNFBF
SVQzc3dmMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBO
Q1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05D
U3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDE0MTEwOTY0NTUxMzUyMzY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiBQcm8g
RGF5IHdhcyBhIGJsYXN0LiAzMiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL05GTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkZMPC9hPiBUZWFtcyBy
ZXByZXNlbnRlZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0
ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+
IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVGh1bmRl
cl80NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hUaHVuZGVyXzQ1PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSFRUP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSFRUPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSktQcFM3VUtpdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L0pLUHBTN1VLaXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2FyeSBEb3ducyAoQGNvYWNo
ZG93bnNfZ2FyeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2Fj
aGRvd25zX2dhcnkvc3RhdHVzLzE2NDExMzIzODM2NDE1MjIxNzY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzaWduZWUgRGVubmlzIFBhcmtlciBhbmQgZnJlc2ht
YW4gdGFyZ2V0IExhdHJlbGwgQWxsbW9uZCBvZiBSaWNobW9uZCAoVmEuKSBK
b2huIE1hcnNoYWxsIHNxdWFyZSBvZmYgYWdhaW5zdCBOQ0hTQUEgM0EgY2hh
bXBpb24gQ29uY29yZCAoTi5DLikgQ2VudHJhbCBDYWJhcnJ1cyBhdCA0IHAu
bS4gdG9kYXkgb24gTkJBIFRWLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZUxi
ZGtZRndLTyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2VMYmRrWUZ3S088L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8x
NjQxMzkxMTcwNzkzMTQwMjI2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNo
IDMwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90MDR5cWMzdklLIj5o
dHRwczovL3QuY28vdDA0eXFjM3ZJSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDEzOTA0MTEz
MDU0MzEwNDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJl4oCZcyBteSBTcHJpbmcgVmlzaXQgU2NoZWR1bGUuIEV4dHJl
bWVseSBlYWdlciB0byBnZXQgb3V0IHdhdGNoIHByYWN0aWNlcywgYW5kIGxl
YXJuIGZyb20gdGhlc2UgZ3JlYXQgcHJvZ3JhbXMgYW5kIGNvYWNoZXMuIDxi
cj50aGFua3MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wbXdncmFw
aGljcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcG13Z3JhcGhpY3M8L2E+IGZv
ciB0aGUgZWRpdCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GU1VG
b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2FrZUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBXYWtlRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
RHVrZUZPT1RCQUxMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWtlRk9PVEJB
TEw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGl0dF9GQj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGl0dF9GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9EdXZhbFNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHV2YWxTcG9y
dHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9M
b25nTGl2ZVJvY2s3Nz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0xvbmdMaXZlUm9jazc3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
SlhpTzQybHVGNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0pYaU80Mmx1RjU8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgRGVyeWMgUGxhenogKEBEZXJ5Y1BsYXp6KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlcnljUGxhenovc3RhdHVzLzE2NDEyNzEz
NzU2MDcyNTkxMzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMzAsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NY0tuaWdodCBpcyBhbHNvIHRyeWluZyB0byBzZXQgdXAgYSBLYW5z
YXMgdmlzaXQsIGhlIHRlbGxzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUml2YWxzUG9ydGFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNQ
b3J0YWw8L2E+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmF5aGF3
a1NsYW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXloYXdrU2xhbnQ8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xOTB0WEpPOGo4Ij5odHRwczovL3Qu
Y28vcTkwdFhKTzhqODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmF2aXMgR3JhZiAoQFRy
YXZpc0dyYWZIb29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
cmF2aXNHcmFmSG9vcHMvc3RhdHVzLzE2NDEyMjgxMDk3MjE1MDE3MDM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ab2UgQnJvb2tzIG9mIFN0LiBKb2huLVZpYW5uZXkgKE5ldyBKZXJz
ZXkpIGlzIGEgZmluYWxpc3QgZm9yIHRoZSAyMDIzIE1heFByZXBzIE5hdGlv
bmFsIFBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhciwgc2V0IHRvIGJlIGFubm91bmNlZCBN
YXJjaCAzMCBhdCAxMDozMCBhLm0uIFBULiA8YnI+PGJyPkxlYXJuIG1vcmUg
YWJvdXQgTWF4UHJlcHMgTmV3IEplcnNleSBQbGF5ZXIgb2YgdGhlIFllYXIg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96b2Vicm9va3MzNT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aem9lYnJvb2tzMzU8L2E+ICDirIfvuI88YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWHJUQU1tUmNFVCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1hy
VEFNbVJjRVQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iYlBRQkNUM1gz
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYmJQUUJDVDNYMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBN
YXhQcmVwcyAoQE1heFByZXBzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL01heFByZXBzL3N0YXR1cy8xNjQxMTY5NTA5MjcxODc5Njg1P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHNlcXVlbmNlIGJ5IGZyZXNobWFuIHBvd2VyIGZvcndhcmQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fcnhwcmVsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX3J4cHJlbGw8L2E+IG9mIFNvdXRoZXJuIFBpbmVz
LCBOLkMuLCBieSB3YXkgb2YgUmljaG1vbmQgKFZhLikgSm9obiBNYXJzaGFs
bCBzaG93ZWQgd2h5IE5DIFN0YXRlIG9mZmVyZWQgaGltIGJlZm9yZSBoZSBz
dGFydGVkIHRoZSBuaW50aCBncmFkZS4gSGUgd2FzIE5vLiA2OjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9WczZIbWtvNElZIj5odHRwczovL3QuY28vVnM2SG1r
bzRJWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0
YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh
dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDExNTY5Mjg4NDY4NzI1OTY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZW5uaXMgUGFya2VyIEpyIGdldHMgdG8gdGhlIGN1cCBmb3IgYSB0
b3VnaCBsYXkgYWdhaW5zdCBHb2xkZW4gRWFnbGVzIGluIGdhbWUgMyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUm9hZFRvVGhlVGhy
b25lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUm9hZFRv
VGhlVGhyb25lPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdzY1NWVCT2ww
RyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3c2NTVlQk9sMEc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
VGhlIFRocm9uZSAoQFRoZVRocm9uZUhvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVRocm9uZUhvb3BzL3N0YXR1cy8xNjQxMTQyNzAw
NjU2MTY0ODcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI5LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE