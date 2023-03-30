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Wolfpack newsstand — March 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State commit Cannon Lewis gets quality time at future home

The Wolfpack Central — Junior tackle Jesse Perry visits NC State, earns offer

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State commit Paul McNeil in state title game

The Wolfpack Central — Junior DE Kendal Howard has productive first trip to NC State

The Wolfpack Central — NC State power forward Greg Gantt enters transfer portal

Raleigh News & Observer — NC State basketball forward Greg Gantt latest from Pack to enter NCAA transfer portal

Raleigh News & Observer —NC State football players take advantage of ‘amazing opportunity’ at Wolfpack pro day

GoPack.com — No. 23 NC State travels to Chapel Hill for showdown with No. 13 UNC

GoPack.com — Gymnastics Prepped For Round Two of NCAA Championships

GoPack.com — Gymnastics Picks Up First-Round NCAA Championship Win

GoPack.com — Four Homers Push Pack Past Aggies

GoPack.com — #Pack9’s Home Game Saturday Against Louisville Moved to 6 p.m. on ACC Network

Technician — NC State Athletics’ top plays of March 2023

Technician — NC State softball easily captures 8-2 win over Aggies in midweek matchup

Technician — NC State men’s golf takes third at Hootie at Bulls Bay event

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