 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — March 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Zonovan Knight eager for his NFL Draft possibilities

The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith establishing himself early

The Wolfpack Central — Ikem Ekwonu has created his legacy at NC State

The Wolfpack Central — NC State center Manny Bates enters transfer portal

The Wolfpack Central — Junior running back JT Smith checking out colleges

The Wolfpack Central — Sophomore Jordan Shipp makes return trip

Raleigh News & Observer —Manny Bates enters transfer portal, becomes 4th NC State player to leave Wolfpack

Charlotte Observer — NC State’s Ikem Ekwonu skipped drills at pro day. Panthers should still want him

GoPack.com — #Pack9 Shuts Out East Carolina, 2-0

GoPack.com — Gymnastics Prepped for NCAA Regionals

GoPack.com — Alaina Smith Hits Walks Off Against UNCW

GoPack.com — Pack Finishes in a tie for the Tournament Title at Hootie at Bulls Bay

Technician — COLUMN: Pack men’s basketball caught in dire straits

Technician — Breaking down NC State gymnastics’ NCAA regional

Technician — NC State beats UNCW 3-2 to start home stretch

Technician — Pack women’s tennis preparing for blockbuster rivalry matchups

Technician — NC State baseball shuts out East Carolina 2-0 for fifth straight win

Technician — Wolfpack men’s golf shares win at Bulls Bay

Tweets of the day

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