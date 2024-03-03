The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State battles to stay focused during adversity
The Wolfpack Central — NC State flirts with victory, but staggers in second half
The Wolfpack Central — Video: NC State falls apart during start of second half
The Wolfpack Central — Video reel: NC State's D.J. Horne, Jayden Taylor see game slip away
The Wolfpack Central — Video: UNC's defense sparked comeback win
Tar Heel Illustrated — AJ: Chippiness Finds Comfort in Tar Heels' Wheelhouse
Tar Heel Illustrated — 5 Takeaways From UNC's 79-70 Victory Over State
Tar Heel Illustrated — Inside The Game: Heels Beat Pack
Tar Heel Illustrated — Tar Heels' Defensive Intensity Sparks Second-Half Comeback
Tar Heel Illustrated — THI TV: Players Postgame | Carolina Defeats NC State
Raleigh News & Observer —UNC System has a say in conference moves, but college sports machine is unstoppable
Charlotte Observer — UNC basketball passed first March test in a way that bodes well in most important month
Charlotte Observer — NC State’s 0-for-15 drought turns potential rivalry upset into another UNC win
Charlotte Observer — UNC basketball erases second-half deficit, extends NC State rivalry misery in 79-70 win
Charlotte Observer — The wrap: Friday’s NCHSAA, SCHSL playoff scores, full coverage, upcoming schedule
Charlotte Observer — Photos: North Carolina defeats N.C. State in ACC basketball
Fayetteville Observer — Harrison Ingram's career game, other takeaways from UNC vs. NC State
GoPack.com — No. 21 Gymnastics Takes Quad Meet Victory at 197.000
GoPack.com — #14 Wolfpack Notches Pair of Run-Rule Victories Over Towson on Saturday
GoPack.com — Pack Falls to Tar Heels, 79-70
GoPack.com — Pack Stuns #8/9 Clemson, Splits Day One of Series
GoPack.com — Pack Women's Basketball Hosts Senior Day Game Against Wake Forest
Technician — NC State softball splits doubleheader versus Clemson, snaps win streak
Technician — No. 14 NC State baseball sweeps doubleheader against Towson
Technician — No. 22 NC State men’s tennis kicks off ACC play with 7-0 sweep over Virginia Tech
Technician — No. 10 Pack women’s tennis rebounds with doubleheader wins over Notre Dame, ECU
Technician — Men's basketball vs. UNC-Chapel Hill
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