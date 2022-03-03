Wolfpack newsstand — March 3

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yaXZhbHNtaWtl
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByaXZhbHNtaWtlPC9hPiByYW5rcyB0
aGUgQUNDIHRlYW1zIGJ5IHRoZWlyIHRyYW5zZmVyIHBvcnRhbCBzdWNjZXNz
IHNvIGZhciB0aGlzIG9mZnNlYXNvbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0I2bUU1bDlEYmgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9CNm1FNWw5RGJoPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE0OTkzNzE2NzM3NTc0MDEwOTY/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIEFMTC1DT05GRVJFTkNFIOKAlCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0hvb3BzUmljaG1vbmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEhvb3BzUmljaG1vbmQ8L2E+IGhhZCA0IHBsYXllcnMgbmFtZWQgdG8g
dGhlIDIwMjEtMjIgQWxsLVNBQyB0ZWFtLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1BhdWxNY25laWxKcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
UGF1bE1jbmVpbEpyPC9hPiBlYXJuZWQgaGlzIHNlY29uZCBzZWxlY3Rpb24g
YW5kIHdhcyBuYW1lZCDigJxQbGF5ZXIgb2YgdGhlIFllYXIu4oCdIDxicj48
YnI+Rmlyc3QtdGltZSBndXlzIHdlcmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS96aW9uX2JhbGR3aW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHpp
b25fYmFsZHdpbjwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
RGFrb3RhQ2hhdmlzXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGFrb3RhQ2hh
dmlzXzwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHJh
a2VKYXZpYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERyYWtlSmF2aWFuPC9h
Pi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb25hbGRXbGxtP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb25hbGRXbGxtPC9hPiAgaXMgdGhlIOKA
nENvYWNoIG9mIHRoZSBZZWFyLuKAnTwvcD4mbWRhc2g7IFJPIFNwb3J0cyDw
n5SwIChAUk9TcG9ydHNfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1JPU3BvcnRzXy9zdGF0dXMvMTQ5OTEzNTI4MTY3NjY2MDczOT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
dzlhUDl1VUhMYyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3c5YVA5dVVITGM8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNDk5MjMzMjg3NzA5MDY5MzEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1hcmNoIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IGNhc3QgbXkgQWxsLUFDQyB2b3RlcyDwn5GH8J+Puzxicj48
YnI+QUNDIFBPWTogQWxvbmRlcyBXaWxsaWFtcyAtIFdha2UgRm9yZXN0PGJy
Pjxicj5BQ0MgRFBPWTogTWFyayBXaWxsaWFtcyAtIER1a2U8YnI+PGJyPkFD
QyBGcmVzaG1hbjogUGFvbG8gQmFuY2hlcm8gLSBEdWtlPGJyPjxicj5BQ0Mg
TW9zdCBJbXByb3ZlZDogRGVyZW9uIFNlYWJyb24gLSBOQ1NVPGJyPjxicj5B
Q0MgNnRoIE1hbjogRWwgRWxsaXMgLSBMb3Vpc3ZpbGxlPGJyPjxicj5Db2Fj
aCBvZiB0aGUgeWVhcjogU3RldmUgRm9yYmVzIC0gV2FrZSBGb3Jlc3Q8L3A+
Jm1kYXNoOyBUZXJyZW5jZSBPZ2xlc2J5IChAQ29hY2hUTzIyKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVE8yMi9zdGF0dXMvMTQ5OTE0
ODYzNzY4Njk3NjUyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyLCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05l
d1Byb2ZpbGVQaWM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNOZXdQcm9maWxlUGljPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWG90
ckZxTUVQbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1hvdHJGcU1FUG48L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQ29hY2ggU2FuZGVycyAoQENvYWNoU2FuZGVyczE0KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2FuZGVyczE0L3N0YXR1cy8x
NDk5MTU5NjA5MzQ4NjY1MzQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNo
IDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhZCBhIHJlYWxseSBncmVhdCB0aW1lIGF0IE5DIFN0YXRlIHRv
ZGF5ISAgSXTigJlzIGFsd2F5cyBncmVhdCB0byBiZSBhcm91bmQgVGhlIHN0
YWZmIGFuZCBwbGF5ZXJzLiBHbyBQYWNrISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdhcnJpc29uT0w/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoR2Fycmlzb25PTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh
dGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h
Y2hfTWVyY2k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01lcmNpPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZnNQOWVqV1ByRiI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL2ZzUDllaldQckY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2FtIFBlbmRsZXRv
biAoQFNhbVBlbmRsZXRvbjcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vU2FtUGVuZGxldG9uNy9zdGF0dXMvMTQ5OTA2NTM3MDUzNTI0Nzg4MT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj42JiMzOTs1IDI0JiMzOTsgRyBTaXIgTW9oYW1tZWQuLi4uSW5zYW5l
IHBsYXlvZmYgcnVuLiA8YnI+PGJyPlJkIDE6IDI3IFBUUywgNSBSRUJTLCA3
IEFTVFMsIDkvMTUgRkc8YnI+UmQgMjogMjEgUFRTLCA4IFJFQlMsIDEwIEFT
VFMsIDgvMTggRkc8YnI+UmQgMzogMjkgUFRTLCA2IFJFQlMsIDIgQVNUUywg
OC8xNiBGRyA8YnI+UmQgNDogMjYgUFRTLCAzIFJFQlMsIDQgQVNUUywgMTAv
MTkgRkc8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvbGJ5bGV3aXMy
MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29sYnlsZXdpczIwPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpc0JyYW5oYW1fP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUcmF2aXNCcmFuaGFtXzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZWFtQ3Vycnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFRlYW1DdXJyeTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9NeWVyc1BhcmtfSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE15
ZXJzUGFya19Ib29wczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0lVQnJU
bngwSEgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9JVUJyVG54MEhIPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IE5pY2sgSm9uZXMgKEBDb2FjaEpvbmVzTVBCKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSm9uZXNNUEIvc3RhdHVzLzE0OTkwNDIz
NzU3NTg0OTk4NDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMiwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBEYXZlIERvZXJlbiBhbmQgZm9ybWVyIHF1
YXJ0ZXJiYWNrIE1pa2UgR2xlbm5vbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
Lzl3Q0VjSldpVkMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85d0NFY0pXaVZDPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9z
dGF0dXMvMTQ5OTAyOTkzNzQ4Mjc3NjU3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5NYXJjaCAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day