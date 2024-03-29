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Wolfpack newsstand — March 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State locks in official visit with WR Gabe Daniels

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Wes Moore on facing Stanford

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts on turnaround, playing Marquette

The Wolfpack Central — Video: NC State players break down Sweet 16 experience

The Wolfpack Central — Video: NC State players on forming chemistry

The Wolfpack Central — Scouting Marquette

The Wolfpack Central —Class of 2026 basketball hot board

Raleigh News & Observer —Photos: NC State prepares for Sweet 16 game with Marquette

Raleigh News & Observer —NC State has had all the answers in postseason play, but what about for Marquette?

Raleigh News & Observer —NC State women playing in fifth Sweet 16 since 2018, and they’re feeling good

Charlotte Observer — The man who couldn’t retire: Wolfpack broadcaster Gary Hahn keeps calling his final game

Charlotte Observer — Watch the NC State women’s team in the Sweet 16: Dates, times, channels, how to stream

Charlotte Observer — How to watch NC State men’s team in the Sweet 16: Dates, times, channels, streaming info

Greensboro News-Record — Teel: N.C. State's Sweet 16 run reminiscent of 1983 national championship

Greensboro News-Record — Stanford, NC State women get acquainted in March Madness

Fayetteville Observer — O'Connell the glue to NC State basketball's appearance in Sweet 16

Fayetteville Observer — Kevin Keatts sees a future on 'Dancing with the Stars' for DJ Burns

Fayetteville Observer — NC State basketball's DJ Burns can't hide from March Madness spotlight

Fayetteville Observer — What channel is NC State vs Stanford on today? Time, TV channel, streaming

Fayetteville Observer — Who is Kevin Keatts? Wolfpack coach was on hot seat prior to March Madness run

Fayetteville Observer — What does NC State's 'survive and advance' mean?

Technician — How NC State women’s and men’s basketball have leaned on each other and fans during Sweet 16 runs

GoPack.com — Highfill’s Gem Powers #22 Wolfpack to 10-0 Win Over Notre Dame

GoPack.com — Wolfpack Spring Game Presented by 1Pack NIL Collective Set for April 6

GoPack.com — Pack Falls to #18 FSU in Game One of Series

GoPack.com — Wolfpack Women’s Golf Set for Action at Liz Murphey Collegiate Classic

GoPack.com — Wolfpack Shatters American Record, Bustos Claims Fourth in 200 IM on Night Two

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