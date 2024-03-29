The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State locks in official visit with WR Gabe Daniels
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Wes Moore on facing Stanford
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts on turnaround, playing Marquette
The Wolfpack Central — Video: NC State players break down Sweet 16 experience
The Wolfpack Central — Video: NC State players on forming chemistry
The Wolfpack Central — Scouting Marquette
The Wolfpack Central —Class of 2026 basketball hot board
Raleigh News & Observer —Photos: NC State prepares for Sweet 16 game with Marquette
Raleigh News & Observer —NC State has had all the answers in postseason play, but what about for Marquette?
Raleigh News & Observer —NC State women playing in fifth Sweet 16 since 2018, and they’re feeling good
Charlotte Observer — The man who couldn’t retire: Wolfpack broadcaster Gary Hahn keeps calling his final game
Charlotte Observer — Watch the NC State women’s team in the Sweet 16: Dates, times, channels, how to stream
Charlotte Observer — How to watch NC State men’s team in the Sweet 16: Dates, times, channels, streaming info
Greensboro News-Record — Teel: N.C. State's Sweet 16 run reminiscent of 1983 national championship
Greensboro News-Record — Stanford, NC State women get acquainted in March Madness
Fayetteville Observer — O'Connell the glue to NC State basketball's appearance in Sweet 16
Fayetteville Observer — Kevin Keatts sees a future on 'Dancing with the Stars' for DJ Burns
Fayetteville Observer — NC State basketball's DJ Burns can't hide from March Madness spotlight
Fayetteville Observer — What channel is NC State vs Stanford on today? Time, TV channel, streaming
Fayetteville Observer — Who is Kevin Keatts? Wolfpack coach was on hot seat prior to March Madness run
Fayetteville Observer — What does NC State's 'survive and advance' mean?
Technician — How NC State women’s and men’s basketball have leaned on each other and fans during Sweet 16 runs
GoPack.com — Highfill’s Gem Powers #22 Wolfpack to 10-0 Win Over Notre Dame
GoPack.com — Wolfpack Spring Game Presented by 1Pack NIL Collective Set for April 6
GoPack.com — Pack Falls to #18 FSU in Game One of Series
GoPack.com — Wolfpack Women’s Golf Set for Action at Liz Murphey Collegiate Classic
GoPack.com — Wolfpack Shatters American Record, Bustos Claims Fourth in 200 IM on Night Two
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