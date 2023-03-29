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Wolfpack newsstand — March 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State power forward Greg Gantt enters transfer portal

The Wolfpack Central — Pro Day notebook: NC State teammates represent Pack one last time

The Wolfpack Central — Video: NC State's Drake Thomas excited about NFL future

The Wolfpack Central — Video: NC State's Isaiah Moore eager to prove he's 3-down LB

The Wolfpack Central — Video: NC State's Thayer Thomas ready for next level

The Wolfpack Central — Video: NC State's Grant Gibson breaks down his pre-NFL Draft process

The Wolfpack Central — NC State's Terquavion Smith enters NBA Draft for good

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version III

The Wolfpack Central — Local sophomore Gus Ritchey feels at home at NC State

Raleigh News & Observer —NC State football players take advantage of ‘amazing opportunity’ at Wolfpack pro day

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s leading scorer, Terquavion Smith, ‘all the way in’ for NBA Draft

Raleigh News & Observer —Photo Gallery: NC State football Pro Day

GoPack.com — #Pack9 Notches 6-2 Victory Over UNCG

GoPack.com — Catry, Staeheli win back-to-back ACC honors

GoPack.com — Gymnastics Prepped For Play-In Meet Against Ball State

GoPack.com — Pack Finishes in Third at Hootie at Bulls Bay

GoPack.com — Softball to Face N.C. A&T

Technician — COLUMN: It’s Trea Turner’s world, and we’re all just living in it

Technician — NC State baseball goes to war with Spartans, emerges with 6-2 victory

Technician — Taking stock of NC State baseball’s batters in ACC play

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