 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — March 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Tamarcus Cooley thrilled with NC State offer

The Wolfpack Central — NC State not feeling any pressure vs. UConn

Raleigh News & Observer —How Kai Crutchfield’s brother helped her become NC State’s top defender

Raleigh News & Observer —Looking to advance to Final Four for 2nd time, NC State will have to take down UConn

Fayetteville Observer — How to watch NC State women's basketball vs. UConn in Elite 8

GoPack.com — Pack Preps for Elite Eight Matchup with UConn

GoPack.com — #Pack9's Game At ECU Tuesday Moved Up To 4:30 PM Start

GoPack.com — #Pack9 Completes Series Sweep Over No. 12 Georgia Tech With 6-1 Win

GoPack.com — Pack in Fourth after Day One of Hootie at Bulls Bay

GoPack.com — Wolfpack Cruises By Syracuse, 6-1

Technician — Wolfpack softball blown out in final series game against UNC

Technician — Pack baseball completes sweep, improves to .500 in conference play

Technician — NC State men’s tennis secures much-needed ACC win at Virginia Tech

Technician — Pack women’s tennis continues ACC dominance, finishes road trip with win 6-1 at Syracuse

Technician — Pack men’s swim & dive rebounds with fourth-place finish at NCAAs to wrap up season

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