 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — March 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Raina Perez’s late basket lifts NC State to 66-63 win

The Wolfpack Central — NC State steals win to reach Elite Eight

The Wolfpack Central — Chris Lawson Jr. aiming to officially visit NC State

Raleigh News & Observer —‘Excited about taking another step,’ NC State will face UConn for trip to Final Four

Raleigh News & Observer —NC State comes from behind to beat Notre Dame, advance to Elite 8 for 1st time since 1998

Charlotte Observer — The replay: A great week for UNC, NC State, Duke teams at the NCAA tournament

Fayetteville Observer — Elite again | NC State women surge past Notre Dame in closing seconds to reach Elite Eight

GoPack.com — #Pack9 Clinches Series Over No. 12 Georgia Tech With 6-5 Win

GoPack.com — Pack Men Secure Fourth Place Finish at 2022 NCAA Championships

GoPack.com — Knowles Wins Elite 90™ Award for NCAA Division I Men’s Swimming and Diving Championship

GoPack.com — NC State Advances to First Elite Eight Since 1998

GoPack.com — #HomeRunMindset Leads to Program Record

Technician — Raina Perez and Kai Crutchfield: Backcourt bucket-getters come up clutch in Sweet 16

Technician — Pack women’s basketball completes comeback, heads to first Elite Eight since 1998

Technician — Wolfpack baseball downs Georgia Tech for first ACC series win of season

Technician — Wolfpack track and field ends Raleigh Relays with multiple PR showings

Technician — Home run mentality propels Pack softball ahead for win over UNC

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