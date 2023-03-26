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Wolfpack newsstand — March 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior 4-star WR Jonathan Paylor impressed with NC State's offense

Raleigh News & Observer —Miami basketball flies the ACC flag in a busy — and historic — week for the conference

Raleigh News & Observer —NC State basketball loses second player to NCAA transfer portal. Here’s who is leaving

GoPack.com — Pack Wins Two National Titles on Last Night of NCAA Championships

GoPack.com — Pack Earns Event Victory on Final Day of Raleigh Relays

GoPack.com — Pack Drops Day One at Louisville

GoPack.com — No. 25 NC State faces Louisville, North Carolina A&T in Sunday double header

Technician — No. 8 NC State women’s tennis continues road trip, beats Notre Dame 5-2

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