 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — March 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Four-star Javonte Vereen breaks down his top three

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — RCS Charlotte: Analysts' commitment predictions

The Wolfpack Central — Video: Running back Daylan Smothers shows out

Raleigh News & Observer —NC State looks to be tougher against Notre Dame in NCAA tournament Sweet 16 matchup

Charlotte Observer — Michael Jordan asked him how to get better at basketball. At 82, Gibbons’ legacy remains

GoPack.com — Wolfpack Faces Notre Dame Saturday in NCAA Tournament Sweet 16

GoPack.com — Stokowski Claims NCAA Title in 100 Backstroke

GoPack.com — #Pack9 Earns 8-6 Comeback Win Over No. 12 Georgia Tech

GoPack.com — Pack Wraps Up Second Day of Raleigh Relays

GoPack.com — Five-Time All-American Hayden Hidlay to Continue Journey with @PackWrestle

Technician — Pack baseball takes series opener in huge comeback win over Georgia Tech

Technician — Pack softball loses high-scoring game against Chapel Hill

Technician — Pack women’s tennis continues dominant season, takes down Boston College 5-2

Technician — NC State men’s tennis falls to No. 11 Virginia, ACC struggles continue

Tweets of the day

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