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Wolfpack newsstand — March 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State reaches Sweet 16

The Wolfpack Central — NC State to play Marquette in Sweet 16 on Friday

The Wolfpack Central — Twitter reaction: NC State reaches Sweet 16

The Wolfpack Central — NC State lets it be known: 'We are here'

The Wolfpack Central — Video reel: NC State coach Kevin Keatts, players at NCAA Tourney

Raleigh News & Observer —NC State basketball outlasts Oakland in OT as Wolfpack’s charmed March continues

Charlotte Observer — NC Basketball Coaches Association unveils boys’ and girls’ all-state teams

Charlotte Observer — NC State women’s basketball guard Saniya Rivers fits like a tee in her second season

Charlotte Observer — There’s still only one question N.C. State hasn’t been able to answer: ‘Why not us?’

Charlotte Observer — NC State basketball again has the will to find a way to win, and win over more doubters

Charlotte Observer — NC State women’s basketball coach responds to NCAA removing referee during tournament game

Fayetteville Observer — Game time for NC State basketball vs Marquette in 2024 NCAA Tournament

Fayetteville Observer — What channel is NC State-Tennessee game today? Time, TV, streaming

Fayetteville Observer — NC State basketball tickets in Sweet 16: How to buy tickets, prices

Fayetteville Observer — Why Wes Moore wishes Kellie Harper, Lady Vols weren't playing NC State

Fayetteville Observer — What Wes Moore said about official replaced at halftime of NC State game

Winston-Salem Journal — ACC heads into Sweet 16 with four teams still alive in the NCAA Tournament

Winston-Salem Journal — Powered by big man DJ Burns Jr., NC State muscles past Oakland in overtime to reach Sweet 16

Technician — DJ Burns embraces villain role in NC State men’s basketball 79-73 win over Oakland

Technician — ANALYSIS: How NC State men’s basketball is elevating its game in March

Technician — NC State women’s tennis falls to Duke in 4-3 decision

Technician — Zampardo’s heroics gift NC State women’s tennis 4-3 upset win over UNC

Technician — Pack9 pulls off miraculous six-run ninth inning, Serrano walks off Duke with homer

Technician — Wolfpack gymnastics post a 197.550 to win the 2024 ACC Championship

Technician — Pack women’s basketball cruises past Chattanooga with 64-45 win in the first round of NCAAs

GoPack.com — NC State Hosts Tennessee for NCAA Tournament Second Round Monday

GoPack.com — Sweet! Pack Outlasts Oakland in Overtime to Advance to Sweet 16

GoPack.com — Pack Drops Series Finale to Irish

GoPack.com — NC State Takes Down Louisville 4-0 In Weekend Sweep!

GoPack.com — No. 19 NC State Wins 2024 ACC Gymnastics Championship

GoPack.com — Three Wolfpack Wrestlers Land on the Podium at NCAAs

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