The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FcmljIEZyZWRpIGFuZCBTdGVmZmkgU29yZW5zZW4gb24gdGhlIGNh
bGwgZm9yIE5DIFN0YXRlLiB2cy4gVGVubmVzc2VlIGF0IDQgcC5tLiBNb25k
YXkgb24gRVNQTi48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBO
Q1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05D
U3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NzE5Mzk4ODczNzkzMjkxMzg/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgdmlld2Vyc2hpcCBmb3IgTkMgU3RhdGUgdnMuIFRleGFzIFRl
Y2ggb24gQ0JTIGxhc3QgVGh1cnNkYXkgd2FzIDQsNjAwLDAwMC48L3A+Jm1k
YXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVz
LzE3NzE5MzQ5MjUwMTAxNDUzMTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy
Y2ggMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2p3RWtHZGZuOGgiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9qd0VrR2RmbjhoPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTc3MTkzODIwOTQ3
MzExMDI4MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2luZ3Mgb24gdG9wIG9mIGJsZXNzaW5ncy4gVHJ1ZWx5IGJs
ZXNzZWQgZm9yIGFsbCB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBldmVyeSBjb2FjaCBo
YXZlIGdpdmVuIG1lIHRvIHBsYXkgYXQgdGhlIG5leHQgbGV2ZWwuIEkgdGFr
ZSBhbGwgb3Bwb3J0dW5pdGllcyB1bmRlciBjb25zaWRlcmF0aW9uISEhITxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5kcmV3X0l2aW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBBbmRyZXdfSXZpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL3JhaW5lc2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByYWlu
ZXNmb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aWNraWVGTEFTaW1vbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmlja2llRkxB
U2ltb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRm
b25nMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTV2lsdGZvbmcyNDc8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL0h1bnVYMXlVMjQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IdW51WDF5
VTI0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEp5b24g4oCcQmlnQ2F0dOKAnSBTaW1vbiAo
QEp5b25fU2ltb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnlv
bl9TaW1vbi9zdGF0dXMvMTc3MjAwOTg4Nzg3NjE0NTI1ND9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGhvdXNlIGRpdmlkZWQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vUGFja01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj
a01lbnNCYmFsbDwvYT4gdmEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTWFycXVldHRlTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXJxdWV0
dGVNQkI8L2E+IFNXRUVUIDE2IEJBQlkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01hcmNoTWFkbmVzcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01hcmNoTWFkbmVzczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05DQUE/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQ0FBPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vR09nNFN4NEVHMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dPZzRTeDRF
RzA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGh1cmwgQmFpbGV5IChAYmlnVGJhaWxleSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaWdUYmFpbGV5L3N0YXR1
cy8xNzcxOTg2ODk4NjIzNjM5NjgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h
cmNoIDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LZWxsaWUgSGFycGVyIHdhcyB0aGUgSEMgb2YgTkMgU3RhdGUgV29t
ZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFsbCBmcm9tICYjMzk7MDktJiMzOTsxMywgYnV0
IHRoZSByZWFsIGNvbm5lY3Rpb24gaXMgd2l0aCB0aGUgZ3V5IGF0IHRoZSBo
ZWxtIG9mIHRoZSBXb2xmcGFjayBub3c8YnI+PGJyPk1vb3JlIGhpcmVkIEtl
bGxpZSBmb3IganVzdCBoZXIgc2Vjb25kIGNvYWNoaW5nIGdpZyBhdCAyNCBh
cyBhbiBhc3Npc3RhbnQgYXQgQ2hhdHRhbm9vZ2E8YnI+PGJyPlRvZGF5LCB0
aGV5IHVua25vd2luZ2x5IHNoYXJlZCB0aGUgc2FtZSBzdG9yeSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vMklWazV3bTBEZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJJ
Vms1d20wRGc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FzZXkgS2F5IChAY2FzZXlrYXl0
dikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYXNleWtheXR2L3N0
YXR1cy8xNzcyMDI4MzEwNTY4MTgyMDQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1hcmNoIDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LYXRlIERvdWdsYXMsIFNpbW9uIEJlcm11ZGV6IFN0YXIgYXQgVmly
Z2luaWEgUHJpdmF0ZSBTY2hvb2wgU3RhdGUgQ2hhbXBpb25zaGlwIE1lZXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lKWGd0ekdIOEwiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9pSlhndHpHSDhMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN3aW1Td2FtIChAc3dpbXN3
YW1uZXdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aW1zd2Ft
bmV3cy9zdGF0dXMvMTc3MjA0NTAzNTQ0MzI5NDU0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGF0ZSBnb2VzIGVhcmx5LiBVTkMgYW5kIER1a2UgZ28gbGF0ZS4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pNRmw2N2lLNUwiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9KTUZsNjdpSzVMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEx1a2UgRGVDb2NrIChA
THVrZURlQ29jaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MdWtl
RGVDb2NrL3N0YXR1cy8xNzcyMDgyNjQ2NjU2NDcxMjk1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgRWFzdCBDb21taXNzaW9uZXIgVmFsIEFja2VybWFuIHNheXMg
c2hlIGhhcyBiZWVuIHRvbGQgYnkgdGhlIE5DQUEgdGhhdCB0aGVyZSBtYXkg
YmUgYSByZXZpZXcgb2YgdGhlIE5FVCBpbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uLiDigJxJ
IHRoaW5rIHRoZXJlIGFyZSBsb3RzIG9mIHF1ZXN0aW9ucyB3aXRoaW4gdGhl
IG1lbWJlcnNoaXAgYWJvdXQgd2hhdCB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgZmFj
dG9yIGlzIGluIE5FVC4gVGhlcmUgaXMgc29tZSBteXN0ZXJ5IGFib3V0IGhv
dyBpdOKAmXMgY29tcHV0ZWQu4oCdPC9wPiZtZGFzaDsgSm9obiBGYW50YSAo
QEpvaG5fRmFudGEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9o
bl9GYW50YS9zdGF0dXMvMTc3MjA2Nzc2MDA0Mzg3MjMwND9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE