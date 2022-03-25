Wolfpack newsstand — March 25

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVzZSBOQyBTdGF0ZSBjb21taXRzIGFyZSB0YWtpbmcgYmVzdCBk
cmVzc2VkIGF0IHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFdyZXN0bGluZyBDbGFzc2ljIGJh
bnF1ZXQuIE5vIENvbnRlc3QuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Ucm95X0hvaG1hbjE4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUcm95X0hv
aG1hbjE4PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Zpbm5f
c29sb21vbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZmlubl9zb2xvbW9uPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25BcnJpbmd0
Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFja3NvbkFycmluZ3QyPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NpbmdsZXRvbl9tYXR0eT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2luZ2xldG9uX21hdHR5PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNm9IdXlZNlRUbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzZvSHV5WTZUVGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRmxvV3Jlc3RsaW5nIChARmxv
V3Jlc3RsaW5nKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Zsb1dy
ZXN0bGluZy9zdGF0dXMvMTUwNzE4MjQzNDU2NzI5OTA3Mz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBzdGF0ZSBUb21vcnJvdyAhIfCflLTimqvvuI88L3A+Jm1kYXNo
OyDwnZOS8J2TsfCdk7vwnZOy8J2TvCDwnZOs8J2TvvCdk7XwnZO18J2TsvCd
k7/wnZOu8J2TuyDinJ4gKEBjaHJpc2N1bGxpdmVyNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaHJpc2N1bGxpdmVyNS9zdGF0dXMvMTUwNzEz
NjE1NDY4ODI3MDM0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Fs
bW9zdFBhY2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jQWxtb3N0UGFja1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9B
SjNHYThBcXpkIj5odHRwczovL3QuY28vQUozR2E4QXF6ZDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVz
LzE1MDcxMDQwODgwNjM5ODM2MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy
Y2ggMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SYWxlaWdoIFdvcmQgb2YgR29kIGd1YXJkIEZyZWRkaWUgRGlsaW9u
ZSB3YXMgb2ZmZXJlZCBieSBOQyBTdGF0ZS4gVGhlIHJlY2xhc3NlZCAyMDIz
IHByb3NwZWN0IGlzIGZyb20gRmF5ZXR0ZXZpbGxlLCBOLkMuOiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vVU9SSU1IdzgxSiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1VPUklN
SHc4MUo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNT
dGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0
YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTA3MDcxMTY0NTM0OTAyNzg2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE