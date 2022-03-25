 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — March 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: Running back Daylan Smothers shows out

The Wolfpack Central — NC State offers in-state junior guard Freddie Dilione

The Wolfpack Central — Junior lineman Jamaal Jarrett enjoying his journey

The Wolfpack Central — Junior 4-star Kayden McDonald eyeing return trip to NC State

Raleigh News & Observer —Debbie Antonelli’s journey, and voice, took her from the basketball court to Hall of Fame

Fayetteville Observer — Window of time is closing on talented NC State women's basketball team chasing Final Four

GoPack.com — Wolfpack Set For Tobacco Road Rivalry

GoPack.com — Track & Field Posts PRs on First Day of Raleigh Relays

GoPack.com — Pack Secure Three Top Eight Finishes on Night Two of NCAA Championships

GoPack.com — #Pack9 Welcomes Georgia Tech This Weekend

Tweets of the day

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