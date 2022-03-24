 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — March 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior 4-star Kayden McDonald eyeing return trip to NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State commit Darion Rivers, other targets at Rivals Camp

The Wolfpack Central — Junior 4-star Stanquan Clark makes first trip to NC State

The Wolfpack Central — NC State commit Lex Thomas popular with other recruits

The Wolfpack Central — Video: Wide receivers Noah Rogers, Jonathan Paylor shine at Rivals Camp

The Wolfpack Central — Junior Javonte Vereen has five early leaders

Fayetteville Observer — NC State women's basketball vs. Notre Dame: How to watch on TV

GoPack.com — NC State Men Open NCAA Championships with Third and Sixth Place Relay Finishes

GoPack.com — Elissa Cunane Adds WBCA All-America Regional Finalist to List of 2021-22 Honors

GoPack.com — Pack Records Top-10 Win over #6 South Carolina, 4-1

GoPack.com — ADIDAS Announces an Equitable and Inclusive NIL Network

GoPack.com — No. 2 NC State Continues Road Stint at Boston College, Syracuse

Technician — Pack men’s tennis upsets No. 6 South Carolina, wins second ranked match in a row

Tweets of the day

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