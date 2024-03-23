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Wolfpack newsstand — March 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior DE Colby Cronk sold on NC State

The Wolfpack Central — Junior DE Colby Cronk commits to NC State on return trip

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video reel: NC State coach Kevin Keatts, players at NCAA Tourney

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Wes Moore, players at NCAA Tourney

Raleigh News & Observer —River Baldwin ending college career happier than she’s ever been. She credits NC State

Raleigh News & Observer —Oakland’s Jack Gohlke was Kentucky’s nightmare. Will he be for NC State with his 3s?

Charlotte Observer — Ten days changed everything: It’s really a new era for Kevin Keatts and NC State

Charlotte Observer — Bound by basketball: NCAA Tournament opener means more for Madison Hayes, Wes Moore

Charlotte Observer — Ben Middlebrooks’ inspired play helped key NC State basketball to first-round victory

Charlotte Observer — Former NC State coach Kellie Harper makes first return to Raleigh with NCAA Tournament

Charlotte Observer — Charlotte area has strong presence in high school basketball’s version of Shrine Bowl

Fayetteville Observer — How to watch NC State basketball vs. Oakland in 2024 NCAA Tournament

Fayetteville Observer — NC State vs. Chattanoga in March Madness: Live score updates

Technician — NC State men’s basketball runs Texas Tech out of NCAAs, Middlebrooks dominates

Technician — March Madness’ newest star: DJ Burns

Technician — Masterful performance from Highfill and Dudan power NC State baseball to win over Duke

GoPack.com — Berkoff Claims Third 100 Backstroke Title to Lift Pack on Day Three of Championships

GoPack.com — Hidlay Returns to the NCAA Championship Match

GoPack.com — No. 14 Wolfpack Battles Back to Take Down No. 6 UNC

GoPack.com — Pack Falls to Irish in Game One of Series

GoPack.com — Pack Take Down Fighting Irish 4-0 in South-Bend

GoPack.com — March Madness Returns to Raleigh Saturday Afternoon

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