 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — March 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Javonte Vereen has five early leaders

The Wolfpack Central — Video: QB Lex Thomas, WR Noah Rogers at Rivals Camp

The Wolfpack Central — Junior Daylan Smothers planning return trip to NC State

The Wolfpack Central — Junior Noah Rogers taking recruiting attention in stride

The Wolfpack Central — Video: Four-star WR Jonathan Paylor wants to play two sports

Raleigh News & Observer —NC State can avenge its last loss in Sweet 16. A look at its matchup with Notre Dame

GoPack.com — Weixlmann Tosses One-Hit Shutout

GoPack.com — NCAA Gymnastics Raleigh Regional Field Set

GoPack.com — Pack Men Set to Begin Action at 2022 NCAA Swimming and Diving Championships

Technician — Pack baseball beats NC A&T 5-3 in midweek clash

Technician — COLUMN: NC State women’s basketball entering program-defining stretch

Technician — Pack women's basketball's winning ways reflects national spotlight on women's sports

Technician — Randi Farricker punctuates NC State softball’s win over Campbell with late-game home run

Tweets of the day

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