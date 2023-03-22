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Wolfpack newsstand — March 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Four-star WR Alex Taylor impressed with NC State's new offense

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren looks for certain traits in players

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren, players back to work

The Wolfpack Central — Video: Wide receiver Porter Rooks aiming for larger role

The Wolfpack Central — Video: Outside linebacker Jaylon Scott ready to roll

The Wolfpack Central — Video: Trent Pennix working hard to remain healthy

The Wolfpack Central — Junior 4-star Alex Taylor among Tuesday’s visitors

Raleigh News & Observer —Trend or aberration? All Triangle basketball teams miss Sweet 16 for 1st time in years

Raleigh News & Observer —NC State football will face Tennessee in 2024 Duke’s Mayo Classic in Charlotte

GoPack.com — 2023 Day of Giving

GoPack.com — #Pack9 Outlasts UNCW 11-8 in Extra Innings

GoPack.com — Pack Men to Begin NCAA Swimming and Diving Championships Wednesday

GoPack.com — NC State trio earn ACC weekly tennis honors

GoPack.com — Wolfpack to Face Tennessee in 2024 Duke's Mayo Classic

Technician — Late-game magic helps NC State baseball survive UNC-Wilmington in extra innings

Technician — NC State women’s basketball has memorable moments, shows promise in rebuilding season

Technician — Embrace the chaos and support our softball team, through the good and the bad

Technician — Red-hot NC State men’s tennis has found its footing in 2023, undefeated in ACC

Technician — NC State men’s basketball defies expectations, bounces back to winning ways

Twitter posts of the day

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