 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — March 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: Four-star WR Jonathan Paylor wants to play two sports

The Wolfpack Central — Rivals Camp Series in Charlotte: The Friedman Awards

The Wolfpack Central — NC State overwhelms Kansas State to reach Sweet 16

The Wolfpack Central — Video: Four-star WR Noah Rogers breaks down his recruitment

The Wolfpack Central — The Run Down — hoops recruiting edition

The Wolfpack Central — Junior Mallory Collier knew NC State was place for her

Raleigh News & Observer — NC State can avenge its last loss in Sweet 16. A look at its matchup with Notre Dame

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball advances to Sweet 16 with blowout win over Kansas State

Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats Kansas St. in NCAA Tournament basketball action

Fayetteville Observer — NC State women dominant in NCAA Tournament 2nd-round win over Kansas State

GoPack.com — NC State Headed to Fourth-Straight Sweet 16 After Win Over Kansas State

GoPack.com — Wes Moore One of Four Finalists for 2022 Naismith Coach of the Year

GoPack.com — Pack Takes Down #20 Wildcats, 4-2

GoPack.com — #Pack9 Returns Home For Midweek Contest Against North Carolina A&T

GoPack.com — Wolfpack Welcomes Campbell on Tuesday

Technician — Baseball takeaways: Pack9 bullpen, bats heating up

Technician — Softball slumping in seven game losing streak, plenty of time left to improve

Technician — Pack men’s tennis back in win column with 4-2 win over No. 20 Northwestern

Technician — Depth, defense power NC State women’s basketball to fourth straight Sweet 16

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