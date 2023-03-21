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Wolfpack newsstand — March 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior 4-star Alex Taylor among Tuesday’s visitors

The Wolfpack Central — Coach: Quarterback Cedrick Bailey is a winner

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version II

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: NC State's basketball offseason

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Offseason questions begin after early NCAA Tournament exits

Winston-Salem Journal — Adelaide Jernigan of Bishop McGuinness among two Triad players to make NC all-star teams

GoPack.com — #Pack9 Travels to UNCW on Tuesday

GoPack.com — Gymnastics Selected for Program's 32nd NCAA Tournament

GoPack.com — NC State to Discontinue Rifle Program

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