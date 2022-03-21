 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — March 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Mallory Collier knew NC State was place for her

The Wolfpack Central — The Run Down — Rivals Camp edition

The Wolfpack Central — NC State targets shine at the Rivals Camp Series in Charlotte

The Wolfpack Central — Update with four-star Sam Pendleton

Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball readies to face Ayoka Lee, Kansas State in NCAA 2nd round

GoPack.com — NC State Hosts Kansas State on Monday for NCAA Tournament Second Round

GoPack.com — #Pack9 Splits Sunday Doubleheader With Florida State

GoPack.com — Wolfpack Improves to 5-0 in ACC Play for First Time in Program History

Technician — Pack baseball splits doubleheader in Tallahassee, secures first ACC win

Technician — No. 2 Pack women’s tennis beats Georgia Tech, earns best ACC start in program history at 5-0

Technician — NC State softball smashed by Virginia as Cavaliers sweep series

Tweets of the day

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