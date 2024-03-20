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Wolfpack newsstand — March 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Several NC State targets ranked in Rivals250 for 2026

The Wolfpack Central — Some interesting names already in transfer portal

The Wolfpack Central — Video: RedRaiderSports.com's Justin Apodaca breaks down Texas Tech

Raleigh News & Observer —The NCHSAA brought a ‘Final Four’ feel to high school basketball. It was a big hit

Charlotte Observer — For NC State, was there an emotional cost to winning the ACC championship?

Technician — Offense comes up huge in NC State baseball win over Coastal Carolina

Technician — NC State women’s basketball NCAA Tournament preview

GoPack.com — Pack Opens NCAA Tournament Thursday against Texas Tech

GoPack.com — #Pack9 Rallies to Defeat #13 Coastal Carolina in Raleigh

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