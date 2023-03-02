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Wolfpack newsstand — March 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore wide receiver Shamarius Peterkin on the rise

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's first spring practice

The Wolfpack Central — NC State will look to bolster offensive position groups

The Wolfpack Central — Video reel: NC State players happy to be back at practice

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren embraces competition

The Wolfpack Central — NC State falls to Duke; ACC Tournament next

Raleigh News & Observer —On Day 1 of the ACC women’s tournament, higher seeds have their way in Greensboro

Raleigh News & Observer —NC State athletic director Boo Corrigan extended as College Football Playoff chairman

Raleigh News & Observer —Without a contract, will the ACC women’s basketball tournament move from Greensboro?

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s late rally against Duke falls short as Pack falls to Blue Devils

Raleigh News & Observer —Photos: NC State football begins spring practice

Charlotte Observer — Hornets’ Dennis Smith Jr. enjoying a resurgence, will be key in LaMelo Ball’s absence

Charlotte Observer — How a historic game for North Meck’s Isaiah Evans pushed Vikings to regional finals

GoPack.com — #4 Wolfpack Hosts First ACC Home Meeting of the Dual-Match Season

GoPack.com — Big Seventh Inning Powers #Pack9 to Comeback Victory Over Radford

GoPack.com — Wolfpack to Open ACC Play in Blacksburg

GoPack.com — Nine Athletes Qualify to Represent NC State at NCAA Indoor Championships

GoPack.com — NC State Opens ACC Tournament Against Syracuse Thursday

Technician — NC State baseball stages dramatic comeback against Radford, remains unbeaten

Technician — NC State Athletics’ top performers of February 2023

Technician — NC State women’s golf posts record-setting performances at ICON Invitational

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