The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI0IDQg4q2Q77iPIEFUSCwgSm9uYXRoYW4gUGF5bG9yLCBoYXMg
YW5ub3VuY2VkIGhpcyB0b3AgOC4gV2hlcmUgd2lsbCBoZSBnbz8gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RXSGpVdHVmTk0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9E
V0hqVXR1Zk5NPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBNVyBHcmFwaGljcyAoQHBtd2dy
YXBoaWNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Btd2dyYXBo
aWNzL3N0YXR1cy8xNjMxMDY2NjgyODA1MzcwODgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk1hcmNoIDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Oby48YnI+SXQgZGVwZW5kcyBvbiBVTkMgYW5kIHRoZW4gaG93IFVW
YS9NaWFtaSBmaW5pc2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRDcGtOM2Fh
cG0iPmh0dHBzOi8vdC5jby80Q3BrTjNhYXBtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpv
ZSBHaWdsaW8gKEBnaWdsaW9fT0cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vZ2lnbGlvX09HL3N0YXR1cy8xNjMxMjc3NTIzMjUzMzEzNTM2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VcGRhdGVkIEFDQyAuLi48YnI+PGJyPjEgUGl0dCAxNC01ICgyLTAg
bWluaWdyb3VwKTxicj4yIFRoZSBVIDE0LTUgKDEtMSk8YnI+MyBWaXJnaW5p
YSAxNC01ICgwLTIpPGJyPjQgQ2xlbXNvbiAxMy02IChIVEgpPGJyPjUgRHVr
ZSAxMy02PGJyPjYgTi5DLiBTdGF0ZSAxMi04PGJyPjcgTm9ydGggQ2Fyb2xp
bmEgMTEtODxicj44IFdha2UgMTAtOTxicj45IEN1c2UgOS0xMCAoSFRIeDIp
PGJyPjEwIEJDIDktMTA8YnI+MTEgVlQgNy0xMiAoMS0wIHYuIFBpdHQpPGJy
PjEyIEZTVSA3LTEyICgxLTEpPGJyPjEzIEdUIDUtMTQ8YnI+MTQgTkQgMy0x
Njxicj4xNSBVTCAyLTE3PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBTdGV2ZW5zIChA
RDFzY291cnNlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Qxc2Nv
dXJzZS9zdGF0dXMvMTYzMTEzMjA0MjU3MzU0NTQ3NT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ab2UgQnJvb2tzIGF0IHRoZSBidXp6ZXIgZm9yIHRoZSBOb24tUHVi
bGljIEEgU291dGgg8J+PhiEgQnJvb2tzIHNjb3JlcyAzMyBwb2ludHMgdG8g
bGVhZCBTdC4gSm9obiBWaWFubmV5IHRvIGEgNjMtNjEgd2luIG92ZXIgUGF1
bCBWSSBpbiB0aGUgZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbCBnYW1lIG9mIHRoZSB5ZWFy
IGluIE5KITxicj48YnI+RlVMTCBoaWdobGlnaHRzICsgaW50ZXJ2aWV3cyBj
b21pbmcgbGF0ZXIgdG8gSlNaLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vem9lYnJvb2tzMzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHpvZWJyb29r
czM1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NqdmNvYWNo
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzanZjb2FjaDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TSlZMYWR5TGFuY2Vycz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AU0pWTGFkeUxhbmNlcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9xNThYSHhtZm50Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcTU4WEh4bWZu
dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKZXJzZXkgU3BvcnRzIFpvbmUgKEBKU1pfU3Bv
cnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pTWl9TcG9ydHMv
c3RhdHVzLzE2MzExMjk2Mjc3Mjc5Mzc1Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWFyY2ggMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBqdW5pb3IgY29ybmVyYmFjayBTaHloZWltIEJhdHRs
ZSBvbiBzd2l0Y2hpbmcgZnJvbSBOby4gMjUgdG8gTm8uIDcgdGhpcyBzZWFz
b246PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzlGNzRHazBGd3AiPmh0dHBzOi8v
dC5jby85Rjc0R2swRndwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2Vu
dHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYzMTA3ODE0OTI0MzkzNjc3
Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBEYXZlIERvZXJlbiB3aXRoIHRoZSBsYXRl
c3QgYWJvdXQgd2VhcmluZyB0aGUgY292ZXRlZCBOby4gMSBqZXJzZXk6PGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05mRExPNVZDUFciPmh0dHBzOi8vdC5jby9O
ZkRMTzVWQ1BXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAo
QE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYzMTA3ODM2NTk1NTMyNTk1Mz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Nb3JlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9BQ0NXQkI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNB
Q0NXQkI8L2E+IFRvdXJuYW1lbnQgYWN0aW9uIG9uIGRlY2sg8J+kqSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcVRRRTFkdUNhMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3FUUUUxZHVDYTM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIFdvbWVuJiMzOTtzIEJh
c2tldGJhbGwgKEBhY2N3YmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYWNjd2JiL3N0YXR1cy8xNjMxMzAzOTA1MDY4OTQxMzE0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUtDb2FjaFN0
b29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVUtDb2FjaFN0b29wczwvYT4g
dG9sZCBtZSB0cmFuc2ZlciBRQiBEZXZpbiBMZWFyeSB3aWxsIGJlIGF2YWls
YWJsZSBmb3Igc3ByaW5nIHByYWN0aWNlcywgd2hpY2ggc3RhcnQgTW9uZGF5
LCBidXQgdGhleSYjMzk7bGwgbW9uaXRvciBob3cgbWFueSB0aHJvd3MgaGUm
IzM5O3MgbWFraW5nIGVhY2ggZGF5LiBTdG9vcHMgc2FpZCBMZWFyeSBpcyAg
JnF1b3Q7Y2xvc2UgdG8gZnVsbC1nbywmcXVvdDsgYWZ0ZXIgcmVjb3Zlcmlu
ZyBmcm9tIGEgdG9ybiBwZWN0b3JhbCBtdXNjbGUuIFN0b29wcyBsaWtlcyBo
aXMgUUIgcm9vbS48L3A+Jm1kYXNoOyBIZWF0aGVyIERpbmljaCAoQENGQkhl
YXRoZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0ZCSGVhdGhl
ci9zdGF0dXMvMTYzMTAwNTg1NzgyNjcwMTMzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5NYXJjaCAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIzIE5DSFNBQSBCYXNrZXRiYWxsIFJlZ2lvbmFscyAoVGltZXMg
YW5kIExvY2F0aW9ucyBhcmUgYWRkZWQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9TWHJoaXNmeWhXIj5odHRwczovL3QuY28vU1hyaGlzZnloVzwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pa25vd2phY2tzcG9ydHM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGlrbm93amFja3Nwb3J0czwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1BpZWRtb250U3BvcnQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5DUGllZG1vbnRTcG9ydDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBEZWFuYSBLaW5nIChATkNQcmVwcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9OQ1ByZXBzL3N0YXR1cy8xNjMwOTU1OTc0MTcyMjQxOTIyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1Z2OXRZQkRCM2c4P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE