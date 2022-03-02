 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — March 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Spring defensive backs preview

The Wolfpack Central — Junior Wesley Tubbs makes return trip to NC State

The Wolfpack Central — Spring linebackers preview

The Wolfpack Central — Spring defensive line preview

Raleigh News & Observer —NC State freshman Tommy White keeps hitting home runs, adding buzz amid MLB lockout

Raleigh News & Observer —NC high school basketball: NCISAA champions crowned, and a peek at the NCHSAA playoffs

Raleigh News & Observer —ACC women’s basketball honors announced. NC State, UNC and Duke receive recognition

Charlotte Observer — North Meck blows past Myers Park, to regional championship date with Weddington

Charlotte Observer — Who will be the girls and boys HS basketball player of the year in NC? One of these six

Greensboro News-Record — Quick Take: West Charlotte 81, Smith 66

Greensboro News-Record — Damari Monsanto's return from Achilles surgery helps fuel Wake Forest's success

Winston-Salem Journal — Wake Forest will honor seven seniors in final game Wednesday night against last-place N.C. State

GoPack.com — Pack Hits Road to Face Wake Forest

GoPack.com — Brackets Announced for Sunday’s ACC Wrestling Championship

GoPack.com — Rocens, Van Sambeek Named ACC Doubles Team of the Week

GoPack.com — Home Runs Power Pack Past Villanova

GoPack.com — Wolfpack Women’s Hoops Collects ACC Honors Following Historic Regular Season

Technician — Wes Moore wins ACC Coach of the Year, other Pack women’s basketball players honored

Technician — Pack women’s basketball aims for ACC Tournament three-peat against tough ACC field

Technician — Red-hot men’s tennis team steadily climbs the ranks, tough ACC slate ahead

Technician — Wolfpack softball fends off Wildcats for midweek win

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