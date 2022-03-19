 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — March 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State angling for junior tight end Connor Cox

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —How NC State’s Wes Moore is getting his team to take NCAA tourney one step at a time

Raleigh News & Observer —NC State basketball will face Longwood in first round of the NCAA women’s tournament

GoPack.com — Berkoff Wins National Championship Title, Sets American Record in 100 Backstroke

GoPack.com — No. 1 Seed Wolfpack Opens 2022 NCAA Tournament Action at Home Saturday

GoPack.com — Hidlay Brothers and Wilson to Wrestle for NCAA Placement

GoPack.com — Track & Field Begins Outdoors at Black & Gold Invitational

Technician — No. 2 Pack women’s tennis beats Clemson 6-1 to kick off road trip

Technician — Pack softball loses fifth in a row, falls 4-1 against UVA

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