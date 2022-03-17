 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — March 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Ranking the center recruits in Dave Doeren era

The Wolfpack Central — Charlotte native Jaiden Spearman enjoying homecoming trip

The Wolfpack Central — NC State point guard Camren Hayes leaving program

The Wolfpack Central — Ranking the running back recruits in Dave Doeren era

Charlotte Observer — Another NC State basketball player has entered the transfer portal

Greensboro News-Record — Russell Wilson aims to play 12 more years, win 3-4 more Super Bowls

GoPack.com — Elissa Cunane Named AP, USBWA Second Team All-American

GoPack.com — Wolfpack Women Wrap Up Day One of NCAAs with Second, Twelfth Place Relay Finishes

GoPack.com — 2022 NCAA Championships: Day 1 @PackWrestle Preview

Tweets of the day

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