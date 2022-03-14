Wolfpack newsstand — March 14

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj42OCB0ZWFtcyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgZXZlciE8YnI+PGJy
PlRoZSB3b21lbuKAmXMgTkNBQSB0b3VybmFtZW50IGJyYWNrZXQg8J+ZjCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vamFIWDRtNlAzOCI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL2phSFg0bTZQMzg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgZXNwblcgKEBlc3BuVykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lc3BuVy9zdGF0dXMvMTUw
MzE3NTIxODY2MzIwNjkxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAx
NCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzb3Bob21vcmUgdGFyZ2V0IFBhdWwgTWNOZWlsIHBs
YXllZCBmb3IgUmljaG1vbmQgSmFtbWVyczo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vWk54UU40SW1YaiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1pOeFFONEltWGo8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNTAzMzczMzczOTUwMzM3MDI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1hcmNoIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIG91ciAxN1UgQm95cyByb3N0ZXIg
Zm9yIHRoZSBzcHJpbmcgYW5kIHN1bW1lciBvZiAyMDIyISDwn5+h4pqr77iP
8J+foeKaq++4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvRGVtQ3VycnlCb3lzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jRGVtQ3VycnlCb3lzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
a01WR1VyMUlpZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tNVkdVcjFJaWc8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGVhbSBDdXJyeSAoQFRlYW1DdXJyeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZWFtQ3Vycnkvc3RhdHVzLzE1MDMzNDg2NTY1
MTQyNDg3MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTQsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXJlIGlzIE5pbmEgS2luZyYjMzk7cyByZWFzb25pbmcgYmVoaW5k
IHRoZSBkZWNpc2lvbiB0byBnaXZlIDIgc2VlZCBVQ29ubiBhIGhvbWVjb3Vy
dCBhZHZhbnRhZ2UgaW4gaXRzIHJlZ2lvbiB3aXRoIHRvcCBzZWVkIE5DIFN0
YXRlIC4uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWHg5cHBtWm8yZiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL1h4OXBwbVpvMmY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQkZyaWVk
QUNDIChAQkZyaWVkQUNDKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0JGcmllZEFDQy9zdGF0dXMvMTUwMzE4ODg4MjIwODIxNTA0Mz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qb3Bjb3JuIHdhcyBwb3BwaW5nOyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2dpZ2xpb19PRz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2ln
bGlvX09HPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNUY1WWV0VVh2RyI+
aHR0cHM6Ly90LmNvLzVGNVlldFVYdkc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29s
ZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTAzMTg5NTU2
NzU3MjU0MTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE0LCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbiB0aGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9zZWxlY3Rpb25zdW5kYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNzZWxlY3Rpb25zdW5kYXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vZGViYmllYW50b25lbGxpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBkZWJiaWVhbnRvbmVsbGk8L2E+IGJyZWFrcyBkb3duIHR3byBv
ZiB0aGUgdGVhbXMgcHJvamVjdGVkIHRvIGJlIE5vLiAxIHNlZWRzIGluIHRo
ZSBOQ0FBIHdvbWVu4oCZcyB0b3VybmFtZW508J+PgCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vSHhUaENaYTVLaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0h4VGhDWmE1
S2g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2UgTmVlZCBUbyBUYWxrIChAV2VOZWVkVG9U
YWxrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dlTmVlZFRvVGFs
ay9zdGF0dXMvMTUwMzEwNjUyMTEzMTA2NTM1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5NYXJjaCAxMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE