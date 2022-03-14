 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — March 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Top 10 QBs in college football entering the 2022 season

The Wolfpack Central — NC State women's hoops team gets No. 1 seed

Raleigh News & Observer —Duke gets mixed blessings from NCAA tournament committee. Rest of ACC gets cold shoulder

Charlotte Observer — NCAA tournament begins this week. Seeds, opponents for NC State and UNC women’s hoops

Charlotte Observer — ‘Her gift was inspiration.’ Remembering the late Kay Yow and her lasting legacy

Greensboro News-Record — N.C. State women get a No. 1 seed; South Carolina is No. 1 seed in Greensboro Region

Fayetteville Observer — NC State women get No. 1 seed for NCAA Tournament, but its road to the Final Four goes through UConn

GoPack.com — Wolfpack Set to Host Opening Rounds of NCAA Tournament as No. 1 Seed in Bridgeport Region

GoPack.com — #Pack9 Drops Sunday Matchup With Notre Dame

Technician — Pack women’s basketball team earns No. 1 seed in NCAA Tournament

Technician — Pack softball shutout by No. 13 Blue Devils to finish second ACC series

Technician — Costly errors doom No. 22 Wolfpack baseball in loss to No. 9 Notre Dame

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