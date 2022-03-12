 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — March 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Talented OL Trovon Baugh enjoys NC State visit

The Wolfpack Central — NC State center Jaylon Gibson enters the portal

The Wolfpack Central — The Run Down

The Associated Press — Carlos Rodón reportedly agrees to a 2-year, $44 million deal with the San Francisco Giants

San Francisco Chronicle — Giants add All-Star left-hander Carlos Rodón, a new frontline starter

GoPack.com — Elissa Cunane Selected as One of Five Finalists for Lisa Leslie Award

GoPack.com — Chmiel Wins Elite 90 Award for NCAA Division I Women's Indoor Track & Field Championship

GoPack.com — Tuohy Brings Home 5000m Silver Medal on First Day of NCAA Indoor Championships

GoPack.com — #Pack9 Unable To Hold Off Irish In ACC Opener

GoPack.com — Wolfpack Drops Doubleheader to #13 Duke

Technician — NC State gymnastics battles back at quad meet, finishes third in regular season finale

Technician — No. 22 Wolfpack baseball falls to No. 9 Notre Dame in ACC opener

Technician — Wolfpack softball falls twice in doubleheader against No. 13 Duke

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