Wolfpack newsstand — March 12

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GZWVscyBzbyBnb29kIHRvIGJlIGJhY2sgd2l0aCB0aGUgV29sZnBh
Y2shIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2Vi
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9iYXRkb2c/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNiYXRkb2c8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9zaXRtZWFu
c3NpdGRvZ3RyYWluaW5nP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jc2l0bWVhbnNzaXRkb2d0cmFpbmluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2Jhc2ViYWxsP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jYmFzZWJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9iYXNlYmFsbGlzYmFjaz9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2Jhc2ViYWxsaXNi
YWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
QUNDP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUNDPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvd29sZnBh
Y2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN3b2xmcGFj
azwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdZVTFReTZzRG8iPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS83WVUxUXk2c0RvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJpcGtlbiB0
aGUgQmF0IERvZyAoQFJpcGtlblRoZUJhdERvZykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXBrZW5UaGVCYXREb2cvc3RhdHVzLzE1MDI1MDEz
MDIxMTQzOTAwMTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTIsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GdWxsIGV4Y2hhbmdlIHdpdGggSmltIExhcnJhbmFnYSBvbiB0aGUg
cGVyY2VwdGlvbiBvZiB0aGUgQUNDOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
S3ZLTncwZ29CZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0t2S053MGdvQmY8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQ29ub3IgTyYjMzk7TmVpbGwgKEBDb25vck9OZWlsbF9ESSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db25vck9OZWlsbF9ESS9z
dGF0dXMvMTUwMjQ4Nzk5NTk0OTIyODAzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5NYXJjaCAxMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGJpZyB2b3RlLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3RoZW9ic2VydmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVv
YnNlcnZlcjwvYT4gcmVhZGVycyBwaWNrZWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9XQ19MaW9uc19TcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFdDX0xpb25zX1Nwb3J0czwvYT4gUEcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkbHluVHJheWxvcjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENoYWRseW5UcmF5bG9yMzwvYT4gYXMgdGhlIENoYXJsb3R0ZSByZWdp
b24mIzM5O3MgZnJlc2htYW4gb2YgdGhlIHllYXI8YnI+PGJyPlJFQUQ6IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pbDJJd2ZWN0x2Ij5odHRwczovL3QuY28v
aWwySXdmVjdMdjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RjdFJiZ3Mw
d00iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9kY3RSYmdzMHdNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IExhbmdzdG9uIFdlcnR6IEpyLiAoQGxhbmdzdG9ud2VydHpqcikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sYW5nc3RvbndlcnR6anIvc3RhdHVz
LzE1MDIxMTg2MjQyOTQ4MzgyNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy
Y2ggMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub3AgMTIgc2Nob29scyAhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdv
cm5leTwvYT4gX19fIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUxM
R0FTVFJORz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQUxMR0FTVFJORzwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzRnJpZWRtYW48L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hXaWxsZXJ0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFdpbGxlcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby85ZndPRFJDNE12Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vOWZ3T0RSQzRN
djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXl2b250YXkgQ29ubmVy8J+OrCAoQENvbm5l
ckpheXZvbnRheSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db25u
ZXJKYXl2b250YXkvc3RhdHVzLzE1MDI0MDUzNjkzODA5Nzg2OTE/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdW5pb3IgbGluZW1hbiBDYXJzdGVuIENhc2FkeSBvZiBSb2xlc3Zp
bGxlIChOLkMuKSBIaWdoIHdpbGwgaGVscCBhIGNvbGxlZ2Ugd2luIGEgbG90
IG9mIGdhbWVzIG9uZSBkYXk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92RVlL
MTZST1oxIj5odHRwczovL3QuY28vdkVZSzE2Uk9aMTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1
MDI0MjgxNDEwMDgwODQ5OTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2gg
MTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PbTdvN3Q4OVJHIj5o
dHRwczovL3QuY28vT203bzd0ODlSRzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MDIzOTEzODY3
MzczNjA5MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTEsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBm
cm9tIE5DIFN0YXRlIOKdpO+4j/CfpI0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9jb2FjaHdpbGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2Fj
aHdpbGVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J1Y2ho
b2x6UmVjcnVpdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnVjaGhvbHpSZWNy
dWl0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
Ymxlc3NlZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2Js
ZXNzZWQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdU
RzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzM5UThJVVc4eFEiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS8zOVE4SVVXOHhRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdhdmluIEhp
bGwgKEBiaWdfZ2F2aW4yMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9iaWdfZ2F2aW4yMy9zdGF0dXMvMTUwMTY4ODE2OTk1OTQ5NzczMD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE