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Wolfpack newsstand — March 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior RB R.J. Boyd starting to expand recruiting process

The Wolfpack Central — Junior DE Colby Cronk looking forward to return trip to NC State

The Wolfpack Central — Fourth quarter proves the difference for Notre Dame over NC State

Raleigh News & Observer —Notre Dame upsets NC State in ACC title game. Four takeaways from the Pack’s loss

Greensboro News-Record — Shorthanded Notre Dame outlasts NC State to win ACC Women's Tournament

Greensboro News-Record — Photos: Notre Dame wins 2024 ACC Women's Basketball Tournament

Fayetteville Observer — 2024 ACC Tournament schedule, bracket, prediction: Who wins in D.C.?

Technician — Softball falls 10-2 to Georgia Tech in five innings

Technician — NC State men’s basketball closes regular season on low note with loss to Pitt

Technician — NC State baseball wins 18-16 barnburner over Boston College, sweeps series

Technician — NC State women’s basketball falls to Notre Dame in ACC Championship

GoPack.com — Wrestling Tallies Its Sixth Consecutive ACC Championship Title

GoPack.com — No. 21 Gymnastics Wins Senior Day Quad at 197.375

GoPack.com — Pack Falls to Yellow Jackets

GoPack.com — #14 NC State Sweeps Boston College to Open ACC Play

GoPack.com — Wolfpack Women’s Basketball Falls to Notre Dame in ACC Tournament Championship Game

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