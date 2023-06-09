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Wolfpack newsstand — June 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Chase Bond looking forward to NC State official visit

The Wolfpack Central — Doeren Camp Insider II

The Wolfpack Central — Junior Justin Rowe has unique path to Division I prospect

The Wolfpack Central — Josh Alexander-Felton eager to check out NC State

Winston-Salem Journal — The 2023 All-Area Boys basketball team

Winston-Salem Journal — The 2023 All-Area girls basketball team

Winston-Salem Journal — Piedmont Triad 2023 non-NCHSAA girls basketball All-Area team

Winston-Salem Journal — Piedmont Triad 2023 non-NCHSAA boys basketball All-Area team

GoPack.com — Camacho and Macchiavello head to Final X this weekend

Twitter posts of the day

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