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Wolfpack newsstand — June 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Justin Rowe has unique path to Division I prospect

The Wolfpack Central — Josh Alexander-Felton eager to check out NC State

The Wolfpack Central — NC State signee Treymane Parker elects to remain at Overtime Elite

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: OL Trent Mitchell

The Wolfpack Central — Katie Peneueta excited about new chapter at NC State

Raleigh News & Observer —Ekwonu Named in NFL.com’s ‘Guaranteed Risers’ of 2023

Charlotte Observer — NC State men’s basketball commit will reclassify to 2024 after championship season

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