 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — June 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Senior Brandon Cisse makes quick return trip to NC State

The Wolfpack Central — Florida four-star LB Stanquan Clark lists contenders

The Wolfpack Central — NC State sets standard with defensive end Guerlens Milfort

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The Wolfpack Central — Six NC State recruiting targets ranked in updated Rivals250

The Wolfpack Central — Ranking the strong safety recruits in Dave Doeren era

Charlotte Observer — One of the best football recruits in NC and the country is suspended for his senior year

GoPack.com — Twelve to Represent Pack at NCAA Championships

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