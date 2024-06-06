The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWxsIHRvIHJlcXVpcmUgVU5DLCBOQyBTdGF0ZSB0byBwbGF5IGVh
Y2ggb3RoZXIsIG90aGVyIGluLXN0YXRlIHNjaG9vbHMgd29uJiMzOTt0IGFk
dmFuY2UsIE5DIEhvdXNlIFNwZWFrZXIgc2F5cyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vQzhUMjFaSm5nWiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0M4VDIxWkpuZ1o8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgV1JBTFNwb3J0c0ZhbiAoQFdSQUxTcG9ydHNGYW4pIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1JBTFNwb3J0c0Zhbi9zdGF0
dXMvMTc5ODc2MDUyNjQ4MDI4MTgyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dW5lIDYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZy
b20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zMV9Db2FjaEZBTD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AMzFfQ29hY2hGQUw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hRX19fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaFFfX188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNT
dGF0ZVJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZVJpdmFs
czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eal9NY2ZhZGRl
bjExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEal9NY2ZhZGRlbjExPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoX3Jhbms4Nz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hfcmFuazg3PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NNaW5lczIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDTWluZXMyMDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxz
RnJpZWRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2
YWxzV2FyZGxhdz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzV2FyZGxh
dzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8yNDdyZWNydWl0
aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAyNDdyZWNydWl0aW5nPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09uM1JlY3J1aXRzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPbjNSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvUGFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzVwT2wxZVhlQmkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81cE9sMWVY
ZUJpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5pY2sgUmVkZGlzaCAoQE5pY2hvbGFzUmVk
ZGlzaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWNob2xhc1Jl
ZGRpc2gvc3RhdHVzLzE3OTg3NTgxMjk5NzI0Mzc0NTQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SnVuZSA2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciB2aXNpdGluZyBEdWtlLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBTdGF0
ZSBhbmQgSEJDVSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBDZW50cmFsIHRvZGF5LCBJ4oCZ
bSB2ZXJ5IGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIG9mZmVyZWQgYnkgZWFjaCBw
cm9ncmFtLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcWg1TmhxaEVYbiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL3FoNU5ocWhFWG48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljYWgg
Q2hhbXBpb24gU21pdGggKEBDaGFtcFNtaXRoNTUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhbXBTbWl0aDU1L3N0YXR1cy8xNzk4NTQ2OTE2
MDg0NzM2MTYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNiwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbCBWaXNpdCB3ZWVrISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
VHJpc3RhbiBUZWFzZGVsbCAoQFRyaXN0YW5UZWFzZGVsbCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmlzdGFuVGVhc2RlbGwvc3RhdHVzLzE3
OTg0NjYyNjEyMTIzODU2MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1
LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYW1wYmVsbCBvdXRmaWVsZGVyIERhbGVuIFRob21wc29uLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc2tybnh5ZUlZeSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3Nr
cm54eWVJWXk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA
TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzk4NDI1OTU0Nzg1ODk0NTc5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBhbmQgZWlnaHQgb3RoZXIgQUNDIHNjaG9vbHMgbWFr
ZSB0aGUgbGlzdDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lMdXJORW9aSE0i
Pmh0dHBzOi8vdC5jby95THVyTkVvWkhNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdv
bGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTc5ODM2MzU3
MzI4NDEzOTExNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDUsIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92eDB5V3BjVXN3Ij5o
dHRwczovL3QuY28vdngweVdwY1VzdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3OTgzNDMzNTAx
OTE2Mjg2MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE