Wolfpack newsstand — June 6

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n
PjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJpbnN0YWdyYW0tbWVkaWEiIGRhdGEtaW5z
dGdybS1jYXB0aW9uZWQgZGF0YS1pbnN0Z3JtLXBlcm1hbGluaz0iaHR0cHM6
Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NlWV9tdXNyMExFLz91dG1fc291cmNl
PWlnX2VtYmVkJmFtcDt1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZyIgZGF0YS1pbnN0
Z3JtLXZlcnNpb249IjE0IiBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQ6I0ZGRjsgYm9y
ZGVyOjA7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6M3B4OyBib3gtc2hhZG93OjAgMCAxcHgg
MCByZ2JhKDAsMCwwLDAuNSksMCAxcHggMTBweCAwIHJnYmEoMCwwLDAsMC4x
NSk7IG1hcmdpbjogMXB4OyBtYXgtd2lkdGg6NjU4cHg7IG1pbi13aWR0aDoz
MjZweDsgcGFkZGluZzowOyB3aWR0aDo5OS4zNzUlOyB3aWR0aDotd2Via2l0
LWNhbGMoMTAwJSAtIDJweCk7IHdpZHRoOmNhbGMoMTAwJSAtIDJweCk7Ij48
ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nOjE2cHg7Ij4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93
d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NlWV9tdXNyMExFLz91dG1fc291cmNlPWln
X2VtYmVkJmFtcDt1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZyIgc3R5bGU9IiBiYWNr
Z3JvdW5kOiNGRkZGRkY7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjA7IHBhZGRpbmc6MCAwOyB0
ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmU7IHdpZHRo
OjEwMCU7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+IDxkaXYgc3R5bGU9IiBkaXNwbGF5
OiBmbGV4OyBmbGV4LWRpcmVjdGlvbjogcm93OyBhbGlnbi1pdGVtczogY2Vu
dGVyOyI+IDxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7
IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDQw
cHg7IG1hcmdpbi1yaWdodDogMTRweDsgd2lkdGg6IDQwcHg7Ij48L2Rpdj4g
PGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogZmxleDsgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IGNv
bHVtbjsgZmxleC1ncm93OiAxOyBqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6IGNlbnRlcjsi
PiA8ZGl2IHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI0Y0RjRGNDsgYm9y
ZGVyLXJhZGl1czogNHB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7IGhlaWdodDogMTRweDsg
bWFyZ2luLWJvdHRvbTogNnB4OyB3aWR0aDogMTAwcHg7Ij48L2Rpdj4gPGRp
diBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1y
YWRpdXM6IDRweDsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDE0cHg7IHdpZHRo
OiA2MHB4OyI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0icGFkZGlu
ZzogMTklIDA7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTpibG9jazsg
aGVpZ2h0OjUwcHg7IG1hcmdpbjowIGF1dG8gMTJweDsgd2lkdGg6NTBweDsi
Pjxzdmcgd2lkdGg9IjUwcHgiIGhlaWdodD0iNTBweCIgdmlld0JveD0iMCAw
IDYwIDYwIiB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIHhtbG5zPSJodHRwczovL3d3dy53My5v
cmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwczovL3d3dy53My5vcmcv
MTk5OS94bGluayI+PGcgc3Ryb2tlPSJub25lIiBzdHJva2Utd2lkdGg9IjEi
IGZpbGw9Im5vbmUiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZCI+PGcgdHJhbnNmb3Jt
PSJ0cmFuc2xhdGUoLTUxMS4wMDAwMDAsIC0yMC4wMDAwMDApIiBmaWxsPSIj
MDAwMDAwIj48Zz48cGF0aCBkPSJNNTU2Ljg2OSwzMC40MSBDNTU0LjgxNCwz
MC40MSA1NTMuMTQ4LDMyLjA3NiA1NTMuMTQ4LDM0LjEzMSBDNTUzLjE0OCwz
Ni4xODYgNTU0LjgxNCwzNy44NTIgNTU2Ljg2OSwzNy44NTIgQzU1OC45MjQs
MzcuODUyIDU2MC41OSwzNi4xODYgNTYwLjU5LDM0LjEzMSBDNTYwLjU5LDMy
LjA3NiA1NTguOTI0LDMwLjQxIDU1Ni44NjksMzAuNDEgTTU0MSw2MC42NTcg
QzUzNS4xMTQsNjAuNjU3IDUzMC4zNDIsNTUuODg3IDUzMC4zNDIsNTAgQzUz
MC4zNDIsNDQuMTE0IDUzNS4xMTQsMzkuMzQyIDU0MSwzOS4zNDIgQzU0Ni44
ODcsMzkuMzQyIDU1MS42NTgsNDQuMTE0IDU1MS42NTgsNTAgQzU1MS42NTgs
NTUuODg3IDU0Ni44ODcsNjAuNjU3IDU0MSw2MC42NTcgTTU0MSwzMy44ODYg
QzUzMi4xLDMzLjg4NiA1MjQuODg2LDQxLjEgNTI0Ljg4Niw1MCBDNTI0Ljg4
Niw1OC44OTkgNTMyLjEsNjYuMTEzIDU0MSw2Ni4xMTMgQzU0OS45LDY2LjEx
MyA1NTcuMTE1LDU4Ljg5OSA1NTcuMTE1LDUwIEM1NTcuMTE1LDQxLjEgNTQ5
LjksMzMuODg2IDU0MSwzMy44ODYgTTU2NS4zNzgsNjIuMTAxIEM1NjUuMjQ0
LDY1LjAyMiA1NjQuNzU2LDY2LjYwNiA1NjQuMzQ2LDY3LjY2MyBDNTYzLjgw
Myw2OS4wNiA1NjMuMTU0LDcwLjA1NyA1NjIuMTA2LDcxLjEwNiBDNTYxLjA1
OCw3Mi4xNTUgNTYwLjA2LDcyLjgwMyA1NTguNjYyLDczLjM0NyBDNTU3LjYw
Nyw3My43NTcgNTU2LjAyMSw3NC4yNDQgNTUzLjEwMiw3NC4zNzggQzU0OS45
NDQsNzQuNTIxIDU0OC45OTcsNzQuNTUyIDU0MSw3NC41NTIgQzUzMy4wMDMs
NzQuNTUyIDUzMi4wNTYsNzQuNTIxIDUyOC44OTgsNzQuMzc4IEM1MjUuOTc5
LDc0LjI0NCA1MjQuMzkzLDczLjc1NyA1MjMuMzM4LDczLjM0NyBDNTIxLjk0
LDcyLjgwMyA1MjAuOTQyLDcyLjE1NSA1MTkuODk0LDcxLjEwNiBDNTE4Ljg0
Niw3MC4wNTcgNTE4LjE5Nyw2OS4wNiA1MTcuNjU0LDY3LjY2MyBDNTE3LjI0
NCw2Ni42MDYgNTE2Ljc1NSw2NS4wMjIgNTE2LjYyMyw2Mi4xMDEgQzUxNi40
NzksNTguOTQzIDUxNi40NDgsNTcuOTk2IDUxNi40NDgsNTAgQzUxNi40NDgs
NDIuMDAzIDUxNi40NzksNDEuMDU2IDUxNi42MjMsMzcuODk5IEM1MTYuNzU1
LDM0Ljk3OCA1MTcuMjQ0LDMzLjM5MSA1MTcuNjU0LDMyLjMzOCBDNTE4LjE5
NywzMC45MzggNTE4Ljg0NiwyOS45NDIgNTE5Ljg5NCwyOC44OTQgQzUyMC45
NDIsMjcuODQ2IDUyMS45NCwyNy4xOTYgNTIzLjMzOCwyNi42NTQgQzUyNC4z
OTMsMjYuMjQ0IDUyNS45NzksMjUuNzU2IDUyOC44OTgsMjUuNjIzIEM1MzIu
MDU3LDI1LjQ3OSA1MzMuMDA0LDI1LjQ0OCA1NDEsMjUuNDQ4IEM1NDguOTk3
LDI1LjQ0OCA1NDkuOTQzLDI1LjQ3OSA1NTMuMTAyLDI1LjYyMyBDNTU2LjAy
MSwyNS43NTYgNTU3LjYwNywyNi4yNDQgNTU4LjY2MiwyNi42NTQgQzU2MC4w
NiwyNy4xOTYgNTYxLjA1OCwyNy44NDYgNTYyLjEwNiwyOC44OTQgQzU2My4x
NTQsMjkuOTQyIDU2My44MDMsMzAuOTM4IDU2NC4zNDYsMzIuMzM4IEM1NjQu
NzU2LDMzLjM5MSA1NjUuMjQ0LDM0Ljk3OCA1NjUuMzc4LDM3Ljg5OSBDNTY1
LjUyMiw0MS4wNTYgNTY1LjU1Miw0Mi4wMDMgNTY1LjU1Miw1MCBDNTY1LjU1
Miw1Ny45OTYgNTY1LjUyMiw1OC45NDMgNTY1LjM3OCw2Mi4xMDEgTTU3MC44
MiwzNy42MzEgQzU3MC42NzQsMzQuNDM4IDU3MC4xNjcsMzIuMjU4IDU2OS40
MjUsMzAuMzQ5IEM1NjguNjU5LDI4LjM3NyA1NjcuNjMzLDI2LjcwMiA1NjUu
OTY1LDI1LjAzNSBDNTY0LjI5NywyMy4zNjggNTYyLjYyMywyMi4zNDIgNTYw
LjY1MiwyMS41NzUgQzU1OC43NDMsMjAuODM0IDU1Ni41NjIsMjAuMzI2IDU1
My4zNjksMjAuMTggQzU1MC4xNjksMjAuMDMzIDU0OS4xNDgsMjAgNTQxLDIw
IEM1MzIuODUzLDIwIDUzMS44MzEsMjAuMDMzIDUyOC42MzEsMjAuMTggQzUy
NS40MzgsMjAuMzI2IDUyMy4yNTcsMjAuODM0IDUyMS4zNDksMjEuNTc1IEM1
MTkuMzc2LDIyLjM0MiA1MTcuNzAzLDIzLjM2OCA1MTYuMDM1LDI1LjAzNSBD
NTE0LjM2OCwyNi43MDIgNTEzLjM0MiwyOC4zNzcgNTEyLjU3NCwzMC4zNDkg
QzUxMS44MzQsMzIuMjU4IDUxMS4zMjYsMzQuNDM4IDUxMS4xODEsMzcuNjMx
IEM1MTEuMDM1LDQwLjgzMSA1MTEsNDEuODUxIDUxMSw1MCBDNTExLDU4LjE0
NyA1MTEuMDM1LDU5LjE3IDUxMS4xODEsNjIuMzY5IEM1MTEuMzI2LDY1LjU2
MiA1MTEuODM0LDY3Ljc0MyA1MTIuNTc0LDY5LjY1MSBDNTEzLjM0Miw3MS42
MjUgNTE0LjM2OCw3My4yOTYgNTE2LjAzNSw3NC45NjUgQzUxNy43MDMsNzYu
NjM0IDUxOS4zNzYsNzcuNjU4IDUyMS4zNDksNzguNDI1IEM1MjMuMjU3LDc5
LjE2NyA1MjUuNDM4LDc5LjY3MyA1MjguNjMxLDc5LjgyIEM1MzEuODMxLDc5
Ljk2NSA1MzIuODUzLDgwLjAwMSA1NDEsODAuMDAxIEM1NDkuMTQ4LDgwLjAw
MSA1NTAuMTY5LDc5Ljk2NSA1NTMuMzY5LDc5LjgyIEM1NTYuNTYyLDc5LjY3
MyA1NTguNzQzLDc5LjE2NyA1NjAuNjUyLDc4LjQyNSBDNTYyLjYyMyw3Ny42
NTggNTY0LjI5Nyw3Ni42MzQgNTY1Ljk2NSw3NC45NjUgQzU2Ny42MzMsNzMu
Mjk2IDU2OC42NTksNzEuNjI1IDU2OS40MjUsNjkuNjUxIEM1NzAuMTY3LDY3
Ljc0MyA1NzAuNjc0LDY1LjU2MiA1NzAuODIsNjIuMzY5IEM1NzAuOTY2LDU5
LjE3IDU3MSw1OC4xNDcgNTcxLDUwIEM1NzEsNDEuODUxIDU3MC45NjYsNDAu
ODMxIDU3MC44MiwzNy42MzEiPjwvcGF0aD48L2c+PC9nPjwvZz48L3N2Zz48
L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLXRvcDogOHB4OyI+IDxkaXYgc3R5
bGU9IiBjb2xvcjojMzg5N2YwOyBmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNl
cmlmOyBmb250LXNpemU6MTRweDsgZm9udC1zdHlsZTpub3JtYWw7IGZvbnQt
d2VpZ2h0OjU1MDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MThweDsiPlZpZXcgdGhpcyBwb3N0
IG9uIEluc3RhZ3JhbTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9InBhZGRpbmc6
IDEyLjUlIDA7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogZmxleDsg
ZmxleC1kaXJlY3Rpb246IHJvdzsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTogMTRweDsgYWxp
Z24taXRlbXM6IGNlbnRlcjsiPjxkaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91
bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsgaGVpZ2h0
OiAxMi41cHg7IHdpZHRoOiAxMi41cHg7IHRyYW5zZm9ybTogdHJhbnNsYXRl
WCgwcHgpIHRyYW5zbGF0ZVkoN3B4KTsiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPSJi
YWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBoZWlnaHQ6IDEyLjVweDsgdHJh
bnNmb3JtOiByb3RhdGUoLTQ1ZGVnKSB0cmFuc2xhdGVYKDNweCkgdHJhbnNs
YXRlWSgxcHgpOyB3aWR0aDogMTIuNXB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7IG1hcmdp
bi1yaWdodDogMTRweDsgbWFyZ2luLWxlZnQ6IDJweDsiPjwvZGl2PiA8ZGl2
IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFk
aXVzOiA1MCU7IGhlaWdodDogMTIuNXB4OyB3aWR0aDogMTIuNXB4OyB0cmFu
c2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoOXB4KSB0cmFuc2xhdGVZKC0xOHB4KTsiPjwv
ZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9Im1hcmdpbi1sZWZ0OiA4cHg7Ij4gPGRp
diBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1y
YWRpdXM6IDUwJTsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDIwcHg7IHdpZHRo
OiAyMHB4OyI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9IiB3aWR0aDogMDsgaGVpZ2h0
OiAwOyBib3JkZXItdG9wOiAycHggc29saWQgdHJhbnNwYXJlbnQ7IGJvcmRl
ci1sZWZ0OiA2cHggc29saWQgI2Y0ZjRmNDsgYm9yZGVyLWJvdHRvbTogMnB4
IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoMTZw
eCkgdHJhbnNsYXRlWSgtNHB4KSByb3RhdGUoMzBkZWcpIj48L2Rpdj48L2Rp
dj48ZGl2IHN0eWxlPSJtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsiPiA8ZGl2IHN0eWxl
PSIgd2lkdGg6IDBweDsgYm9yZGVyLXRvcDogOHB4IHNvbGlkICNGNEY0RjQ7
IGJvcmRlci1yaWdodDogOHB4IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zv
cm06IHRyYW5zbGF0ZVkoMTZweCk7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iIGJh
Y2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0
OiAxMnB4OyB3aWR0aDogMTZweDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVZKC00
cHgpOyI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9IiB3aWR0aDogMDsgaGVpZ2h0OiAw
OyBib3JkZXItdG9wOiA4cHggc29saWQgI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVyLWxlZnQ6
IDhweCBzb2xpZCB0cmFuc3BhcmVudDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVZ
KC00cHgpIHRyYW5zbGF0ZVgoOHB4KTsiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PiA8
ZGl2IHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OiBmbGV4OyBmbGV4LWRpcmVjdGlvbjogY29s
dW1uOyBmbGV4LWdyb3c6IDE7IGp1c3RpZnktY29udGVudDogY2VudGVyOyBt
YXJnaW4tYm90dG9tOiAyNHB4OyI+IDxkaXYgc3R5bGU9IiBiYWNrZ3JvdW5k
LWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA0cHg7IGZsZXgtZ3Jv
dzogMDsgaGVpZ2h0OiAxNHB4OyBtYXJnaW4tYm90dG9tOiA2cHg7IHdpZHRo
OiAyMjRweDsiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3VuZC1jb2xv
cjogI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czogNHB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7
IGhlaWdodDogMTRweDsgd2lkdGg6IDE0NHB4OyI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9h
PjxwIHN0eWxlPSIgY29sb3I6I2M5YzhjZDsgZm9udC1mYW1pbHk6QXJpYWws
c2Fucy1zZXJpZjsgZm9udC1zaXplOjE0cHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjE3cHg7
IG1hcmdpbi1ib3R0b206MDsgbWFyZ2luLXRvcDo4cHg7IG92ZXJmbG93Omhp
ZGRlbjsgcGFkZGluZzo4cHggMCA3cHg7IHRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyOyB0
ZXh0LW92ZXJmbG93OmVsbGlwc2lzOyB3aGl0ZS1zcGFjZTpub3dyYXA7Ij48
YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQ2VZX211c3Iw
TEUvP3V0bV9zb3VyY2U9aWdfZW1iZWQmYW1wO3V0bV9jYW1wYWlnbj1sb2Fk
aW5nIiBzdHlsZT0iIGNvbG9yOiNjOWM4Y2Q7IGZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFs
LHNhbnMtc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyBmb250LXN0eWxlOm5vcm1h
bDsgZm9udC13ZWlnaHQ6bm9ybWFsOyBsaW5lLWhlaWdodDoxN3B4OyB0ZXh0
LWRlY29yYXRpb246bm9uZTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BIHBvc3Qgc2hh
cmVkIGJ5IFRvbW15IFdoaXRlIChAdG9tbXkud2hpdGU0Nyk8L2E+PC9wPjwv
ZGl2PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGxhdGZv
cm0uaW5zdGFncmFtLmNvbS9lbl9VUy9lbWJlZHMuanMiPjwvc2NyaXB0Pjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBiYXNlYmFsbCBoYXMgbGVhcm5lZCBhIGhhcmQgbGVz
c29uIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHllYXJzOjxicj48YnI+TGlmZSBpcyBub3Qg
ZmFpci48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU2hv
dG9mSm9lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU2hv
dG9mSm9lPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84UWhqUkE4STBJIj5o
dHRwczovL3QuY28vOFFoalJBOEkwSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgR2ln
bGlvIChAZ2lnbGlvX09HKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2dpZ2xpb19PRy9zdGF0dXMvMTUzMzc5MTUyOTcwNTI3NTM5ND9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbGx5LCBzb21lIHBvc3RzZWFzb24gc3VjY2VzcyBmb3IgdGhl
IFBhY2suIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pOFdiT2NVOGxyIj5odHRw
czovL3QuY28vaThXYk9jVThscjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwn5Kr8J+FsO+4
j+KZiO+4j/CfhpQgKEBBRGF2aWRIYWxlSm9pbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQURhdmlkSGFsZUpvaW50L3N0YXR1cy8xNTMzNjE1
OTM0NTIyNTA3MjY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNiwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db3JuZXJiYWNrIHdhcyBvZmZlcmVkIHRoaXMgd2Vla2VuZDogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xuNWZ4ckQ3dDIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9M
bjVmeHJEN3QyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAo
QE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzMzU5NTIxNzAzNDYwODY0Mj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIHZlcnkgZm9ydHVuYXRlIHRvIHJlY2VpdmUgYSBkaXZpc2lv
biAxIG9mZmVyIGZyb20gTkMgU3RhdGUhISBHTyBXT0xGIFBBQ0shIPCflLTi
mqrvuI/imqvvuI/wn5C6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TGFuY2VyZm9vdGJhbGw4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMYW5jZXJm
b290YmFsbDg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h
Y2hHYXN0b25fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdhc3Rvbl88
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS29obHNLaWNraW5n
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLb2hsc0tpY2tpbmc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWF0c2FraXM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01hdHNha2lzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BvcGVKb2huTGlvbnNGQj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AUG9wZUpvaG5MaW9uc0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vN09PUWFTREVzUyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdPT1FhU0RF
c1M8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgamFjayAoQGphY2tfU00xNSkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNrX1NNMTUvc3RhdHVzLzE1MzM1NTQz
MTUxODQ0NTk3Nzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyB0aW1lIGF0IE5DIFN0YXRlIHllc3RlcmRh
eSEhIOKdpO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNIVFQ8L2E+IPCfkLogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2Fj
aEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHb2Vi
YmVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdvZWJiZWw8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTYW5kZXJzMTQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2FuZGVyczE0PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vVTE3TXdHNWtLbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Ux
N013RzVrS208L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS3lsYW4gRm94IChAS3lsYW5fRm94
NikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LeWxhbl9Gb3g2L3N0
YXR1cy8xNTMzNDU5MDcyMjQ2MzM3NTM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pkp1bmUgNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SaXNpbmcgc2VuaW9yIHRhY2tsZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL09iYWRpYWhPYmFzdXlpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBPYmFkaWFoT2Jhc3V5aTwvYT4gdmlzaXRlZCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiBhYm91dCB0aHJlZSB3ZWVrcyBhZ28gb3Ig
c28sIGFuZCBub3cgaGUmIzM5O2xsIGJlIGJhY2sgZm9yIGhpcyBvZmZpY2lh
bCB2aXNpdDo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSVJEelJVc3JMNCI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL0lSRHpSVXNyTDQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBh
Y2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTMzNTU1OTg4MzA0
OTU3NDQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNSwgMjAyMjwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyB2aXNpdCBhdCBOQyBTdGF0ZSB3aXRoIHRo
ZSBjb2FjaGVzIGFuZCBzdGFmZi4gVGhhbmsgeW91IGZvciBzdWNoIGFuIGFt
YXppbmcgZXhwZXJpZW5jZSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DaGFkR3JpZXJfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkR3JpZXJf
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BEU19DaGFyZ2Vy
c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQRFNfQ2hhcmdlcnNGQjwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHYXJyaXNvbk9MP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdhcnJpc29uT0w8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9rR2kyMmNXblR5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20va0dpMjJjV25U
eTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBTYW5kZXJzIEpyLiAoQERhdmlkTFNh
bmRlcnNKcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZExT
YW5kZXJzSnIvc3RhdHVzLzE1MzM1MjE5MTE5MDQ0NDQ0MTk/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE