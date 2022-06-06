 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — June 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Kendrick Raphael has NC State leading after official visit

The Wolfpack Central — Safety Kerry Brown has great official visit to NC State

The Wolfpack Central — Doeren Camp Insider III

The Wolfpack Central — Junior Cannon Lewis earns first P5 offer from NC State

Raleigh News & Observer —Tommy White says transferring from NC State baseball was ‘hardest decision of my life’

Fayetteville Observer — What's the status of NIL in NC public and private high school athletics?

Fayetteville Observer — Report: some NC high school athletes' NIL valuations could top $100,000

GoPack.com — Trent Hidlay Captures Gold at U23 World Team Trials

Technician — Historic postseason, talented young core shine for NC State men’s tennis in 2022

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