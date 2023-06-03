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Wolfpack newsstand — June 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video highlights: Elhadji Diallo at Josh Level Classic

Raleigh News & Observer —NC State downs Campbell to win all-important first game at NCAA baseball regional

Fayetteville Observer — NC State baseball tops Campbell in opening round of NCAA Tournament

GoPack.com — Lindsay Leftwich Named Head Coach of NC State Softball

GoPack.com — #Pack9 Opens Columbia Regional With 5-1 Win Over No. 12 Campbell

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