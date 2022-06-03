 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — June 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Senior DL Isaiah Shirley entering home stretch

The Wolfpack Central — Junior wide receiver Keenan Jackson camping for offers

The Wolfpack Central — NC State freshman sensation Tommy White to transfer

Raleigh News & Observer —NC State baseball star Tommy White enters transfer portal after record-setting season

Raleigh News & Observer —NC State football players learn valuable life skills during etiquette class

GoPack.com — Jackson, Others to Don New Numbers for 2022 Season

GoPack.com — 10 From Pack Football Earn Athlon Preseason Honors

GoPack.com — Four Singles Players, Two Doubles Pairs Represent Pack in Final National Rankings

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