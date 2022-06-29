 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — June 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Rivals250 RB Daylan Smothers breaks down his top four

The Wolfpack Central — Freddie Dilione makes long-awaited return trip to NC State

The Wolfpack Central — Junior Jahseem Felton has great first trip to NC State, earns offer

The Wolfpack Central — Junior wing Isaiah Evans happy to earn NC State offer

The Wolfpack Central — Junior Jayden Harris proud to earn NC State offer

The Wolfpack Central — Braden Pierce impressed with NC State unofficial visit, offer

The Wolfpack Central — Junior Jarin Stevenson has quality time at NC State

The Wolfpack Central — Jaeden Mustaf receives warm welcome to new home

Raleigh News & Observer —PNC Arena to take on more modern look, feel with planned renovations. Here’s the latest

Raleigh News & Observer — Joe Mazur’s departure from ABC11 marks the end of a Triangle sports TV era

Raleigh News & Observer —ACC to do away with football divisions. Pairings for UNC, NC State, Duke in new model

Raleigh News & Observer —NC budget includes $15M to keep ACC headquarters in state for at least 15 more years

Raleigh News & Observer —Can North Carolina rebound from this whiff on sports gambling? Don’t bet on it.

Greensboro News-Record — ACC headquarters leaving Greensboro and heading to Charlotte, according to report

Fayetteville Observer — NC State football's permanent opponents based on new ACC schedule

GoPack.com — ACC Announces Football Schedule Model for 2023-26

GoPack.com — NC State Will Host 2023 ACC/B1G Softball Challenge

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