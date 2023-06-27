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Wolfpack newsstand — June 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior quarterback Will Wilson knew there was no reason to wait

The Wolfpack Central — The Run Down — Basketball

The Wolfpack Central — Ronnie Royal III knows he has genuine relationships at NC State

The Wolfpack Central — Senior CB Jivan Baly adds to loaded NC State secondary

GoPack.com — Tuohy Named ACC Women’s Scholar-Athlete of the Year for Outdoor Track and Field

GoPack.com — Wolfpack Swimming & Diving Adds Dan Kesler to Staff as Associate Head Coach

GoPack.com — Leftwich Announces Coaching Staff

Technician — MLB Pack Pros: Bailey makes early statement, Pack9 Pros continue to make impact in MLB and MiLB

Technician — A look back at NC State baseball’s memorable 2023 season

Twitter posts of the day

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