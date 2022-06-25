 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — June 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Talented DB Zack Myers excited about choosing NC State

The Wolfpack Central — Coach: Zack Myers will be versatile weapon for NC State

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: DB Zack Myers

The Wolfpack Central — NC State lands 4-star defensive back Zack Myers

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State's Dereon Seabron goes undrafted, signs with Pelicans

Raleigh News & Observer —Trio of undrafted free agents who played at NC State, UNC find teams after NBA draft

Raleigh News & Observer —NC State transfer Tommy White commits to SEC baseball powerhouse

Fayetteville Observer — Christ School football standout Zack Myers makes ACC commitment

GoPack.com — Softball Duo Lands on All-ACC Academic Team

GoPack.com — Pack Sets Program Record with 16 All-ACC Academic Honorees

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